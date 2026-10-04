Популярные 3-рядные кроссоверы с неудобными задними сиденьями

Mazda CX-90 2026 года. Фото: Mazda

Среднеразмерные кроссоверы с тремя рядами сидений пользуются спросом благодаря своей универсальности. Однако наличие дополнительных сидений на заднем ряду далеко не всегда означает комфорт для взрослых пассажиров или подростков. Покупая большие семейные кроссоверы, водители ожидают полноценного пространства для всей семьи, но некоторые модели разочаровывают неудовлетворительной планировкой. Эксперты выделяют автомобили с отлично продуманным салоном и варианты, где последний ряд создан скорее для галочки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Реклама

Лидеры по простору

Южнокорейские родственники Kia Telluride и Hyundai Palisade вместе с японской Toyota Grand Highlander стали настоящими бестселлерами именно благодаря продуманному интерьеру.

В частности, модель от Toyota получила удлиненную платформу GA-K, что позволило существенно увеличить пространство для ног пассажиров и сохранить вместительный багажник за спинками третьего ряда. Пассажиры любого роста чувствуют себя там комфортно даже во время длительных поездок.

Благодаря ориентации на реальные потребности семей эти автомобили демонстрируют постоянный рост продаж. Автопроизводители предусмотрели удобный доступ к задним сиденьям, качественную шумоизоляцию и комфортную настройку подвески для повседневных поездок.

Читайте также:

Тесные варианты

Японская Mazda CX-90 предлагает роскошный салон с традиционной отшивкой и мощный 3,3-литровый турбодвигатель мощностью 340 л.с., однако уступает по внутреннему объему. Продольное расположение двигателя заставило инженеров урезать пространство в салоне, сделав третий ряд самым тесным в классе. Задние сиденья фактически непригодны для взрослых людей, а жестковатая подвеска ориентирована больше на активное вождение, чем на семейный уют.

Премиальный кроссовер Genesis GV80 демонстрирует еще худшие показатели практичности на последнем ряду. Пространство здесь настолько ограничено, что эксперты советуют воздержаться от покупки этой модификации, если вам часто приходится перевозить пассажиров. К тому же при сложенных сиденьях объем багажного отделения уменьшается до мизерных 328 л, что делает его малопригодным для дальних семейных поездок.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать семейный кроссовер Renault Espace с пробегом. Перед покупкой такой машины нужно подробно изучить специфические особенности её эксплуатации.

Также читайте, какие кроссоверы и внедорожники поразили водителей в 2026 году. Некоторые модели получили престижные награды, тогда как другие неожиданно утратили популярность.