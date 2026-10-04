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Головна Авто Які популярні 3-рядні кросовери мають тісні задні сидіння

Які популярні 3-рядні кросовери мають тісні задні сидіння

Ua ru
4 жовтня 2026 17:40
Популярні 3-рядні кросовери з незручними задніми сидіннями
Mazda CX-90 2026 року. Фото: Mazda

Середньорозмірні кросовери з трьома рядами сидінь мають попит завдяки своїй універсальності та легкості в керуванні. Проте наявність додаткових крісел у гальорці далеко не завжди означає комфорт для дорослих пасажирів чи підлітків. Купуючи великі сімейні кросовери, водії очікують повноцінного простору для всієї родини, але деякі моделі розчаровують незадовільним компонуванням. Експерти виділяють авто з чудово продуманим салоном та варіанти, де останній ряд створено скоріше для галочки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Лідери простору

Південнокорейські родичі Kia Telluride та Hyundai Palisade разом з японським Toyota Grand Highlander стали справжніми бестселерами саме завдяки продуманому інтер'єру.

Зокрема модель від Toyota отримала подовжену платформу GA-K, що дозволило суттєво збільшити запас простору для ніг пасажирів та зберегти місткий багажник за спинками третього ряду. Пасажири будь-якого зросту почуваються там комфортно навіть під час тривалих поїздок.

Завдяки орієнтації на реальні потреби родин ці автомобілі демонструють постійне зростання продажів. Автовиробники передбачили зручний доступ до останніх крісел, якісну шумоізоляцію та комфортне налаштування підвіски для щоденних подорожей.

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Тісні варіанти

Японський Mazda CX-90 пропонує розкішний салон з традиційним простроченням та потужний 3,3-літровий турбомотор на 340 к.с., проте поступається у внутрішньому об'ємі. Поздовжнє розташування двигуна змусило інженерів зрізати простір у кабіні, зробивши третій ряд найтіснішим у класі. Задні сидіння фактично непридатні для дорослих людей, а жорсткувата підвіска орієнтована більше на активне водіння, ніж на сімейний затишок.

Преміальний кросовер Genesis GV80 демонструє ще гірші показники практичності на останньому ряду. Гальорка тут настільки затиснута, що експерти радять утриматися від купівлі цієї модифікації при потребі часто перевозити пасажирів. До того ж при розкладених сидіннях об'єм багажного відділення зменшується до мізерних 328 л, що робить його малопридатним для далеких родинних поїздок.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити сімейний кросовер Renault Espace з пробігом. Перед купівлею такої машини треба детально вивчити специфічні особливості її експлуатації.

Також читайте, які кросовери та позашляховики вразили водіїв у 2026 році. Деякі моделі зібрали престижні нагороди, тоді як інші неочікувано втратили популярність.

авто автомобіль Toyota кросовер Mazda Kia Hyundai Genesis
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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