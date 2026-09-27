Вживаний Renault Espace: чи варто купувати великий сімейний кросовер

Renault Espace 2023 року. Фото: netcarshow.com

Сучасні сімейні кросовери часто стають альтернативою класичним мінівенам на вторинному ринку. Шосте покоління Renault Espace кардинально змінило свій формат та перетворилося на великий 5-місний або 7-місний автомобіль для далеких подорожей. Модель пропонує високий рівень цифровізації, багате оснащення та виключно економну гібридну силову установку. Проте перед купівлею такої машини з пробігом варто детально вивчити специфічні особливості її експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Салон і багажник

Внутрішній простір машини пропонує високий рівень комфорту для водія та пасажирів перших двох рядів. Сидіння другого ряду зсуваються поздовжньо на 22 см, а кут нахилу спинок легко змінюється для збільшення вантажного відсіку. Третій ряд крісел краще підходить для дітей, адже дорослим пасажирам там бракуватиме вільного місця.

Багажне відділення 5-місної версії вміщує від 777 до 1818 л, хоча завантаження високих речей обмежує похила лінія даху.

Базова версія Techno оснащується 19-дюймовими дисками, цифровою панеллю приладів OpenR та інтегрованими сервісами Google.

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Версія Iconic додає шкіряне оздоблення, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль.

Мотор і коробка

Силова установка E-Tech Full Hybrid 200 поєднує 1,2-літровий 3-циліндровий турбодвигун і два електромотори загальною піковою потужністю 200 к.с. Оригінальна автоматична трансмісія Multi-mode з кулачковими муфтами має два ступені для електромотора та чотири для бензинового двигуна.

Батарея місткістю 1,7 кВт-год вагою 59 кг заряджається виключно під час руху та забезпечує стартову їзду на електротязі. Машина розганяється до 100 км/год за 8,8 секунди, а середня витрата пального становить близько 5 л/100 км.

Гібридна система демонструє хорошу надійність, проте роботизована трансмісія іноді працює з ривками та затримками під час перемикань. 3-циліндровий мотор може відчутно вібрувати та шуміти при підвищених навантаженнях або під час заряджання батареї на зупинках. Електроніка машини також схильна до дрібних програмних збоїв та тимчасових помилок, які зазвичай зникають після оновлення софту.

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