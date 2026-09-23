Сімейні дизельні кросовери, які споживають найменше пального

BMW X3 20d XDrive 2026 року. Фото: forcegt.com

Стереотип про те, що великі сімейні SUV обов'язково вимагають величезних витрат на паливо, поступово відходить у минуле. Експерти з Auto Bild провели випробування актуальних моделей та визначили найощадливіші варіанти серед нових та вживаних машин. Сучасні дизельні кросовери поєднують високу потужність, систему повного приводу та високу автономність на трасі. Завдяки низькому апетиту такі автомобілі здатні долати від 800 до 1000 км на одному паливному баку без зупинок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

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Абсолютний переможець

Німецький кросовер BMW X3 20d xDrive очолив рейтинг економічності, показавши найкраще співвідношення маси, потужності та апетиту. Автомобіль вагою майже дві тонни оснащений 2-літровим дизелем на 197 к.с. з крутним моментом 400 Нм та 8-ступеневим автоматом. У реальному випробувальному заїзді модель споживає лише 6,3 л/100 км, а в економному режимі показник падає до 4,5 л/100 км.

Завдяки баку об'ємом 60 л кросовер долає до 952 км без заїзду на АЗС. Модель розганяється до 100 км/год за 7,4 секунди, демонструючи відмінну динаміку. Об'єм багажника становить від 570 до 1700 л при складених сидіннях.

Сімейні гіганти

Семимісний Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion виступає вибором для великих родин через практичний салон та великий багажник від 850 до 1905 л. 2-літровий мотор на 193 к.с. демонструє середню витрату 7 л/100 км, а під час спокійної їзди вимагає лише 5,5 л/100 км. Автомобіль дозволяє перевозити 653 кг вантажу та тягнути причіп масою до 2,5 т. Паливний бак гарантує розрахунковий запас ходу 828 км.

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Справжнім чемпіоном з розгону став флагманський Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion вагою понад 2,3 т. Його 3-літровий мотор V6 розвиває 286 к.с. та 600 Нм крутного моменту. Це забезпечує ривок до 100 км/год лише за 6,7 секунди при максимальній швидкості 236 км/год. Попри високу динаміку, витрата пального становить 8,2 л/100 км. Великий паливний бак на 90 л забезпечує рекордні 1097 км пробігу.

Для максимального завантаження речами підходить 7-місний Kia Sorento 2.2 CRDi AWD з об'ємом багажного відділення до 2100 л. Дизельний агрегат 2,2 л потужністю 194 к.с. видає 440 Нм та витрачає 7,5 л/100 км у змішаному циклі. В економному режимі споживання знижується до 6 л/100 км. Об'єм бака 67 л дає можливість проїхати до 890 км на одній заправці.

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