Семейные дизельные кроссоверы с самым низким расходом топлива

BMW X3 20d XDrive 2026 года. Фото: forcegt.com

Стереотип, что большие семейные SUV обязательно требуют огромных затрат на топливо, постепенно уходит в прошлое. Эксперты из Auto Bild провели испытания актуальных моделей и определили самые экономичные варианты среди новых и подержанных автомобилей. Современные дизельные кроссоверы сочетают в себе высокую мощность, полный привод и большую автономность на трассе. Благодаря низкому расходу топлива такие автомобили способны преодолевать от 800 до 1000 км на одном баке без остановок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

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Абсолютный победитель

Немецкий кроссовер BMW X3 20d xDrive возглавил рейтинг экономичности, продемонстрировав лучшее соотношение массы, мощности и расхода топлива. Автомобиль весом почти две тонны оснащен 2-литровым дизельным двигателем мощностью 197 л.с. с крутящим моментом 400 Нм и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В реальных испытаниях модель потребляет всего 6,3 л/100 км, а в экономичном режиме показатель снижается до 4,5 л/100 км.

Благодаря баку объемом 60 л кроссовер преодолевает до 952 км без заправки на АЗС. Модель разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды, демонстрируя отличную динамику. Объем багажника составляет от 570 до 1700 л при сложенных сиденьях.

Семейные гиганты

Семиместный Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion идеальный выбор для больших семей благодаря практичному салону и просторному багажнику объемом от 850 до 1905 л. 2-литровый двигатель мощностью 193 л.с. демонстрирует средний расход 7 л/100 км, а при спокойной езде потребляет всего 5,5 л/100 км. Автомобиль позволяет перевозить 653 кг груза и буксировать прицеп массой до 2,5 т. Топливный бак обеспечивает расчетный запас хода 828 км.

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Настоящим чемпионом по разгону стал флагманский Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4Motion весом более 2,3 т. Его 3-литровый двигатель V6 развивает 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,7 секунды при максимальной скорости 236 км/ч. Несмотря на высокую динамику, расход топлива составляет 8,2 л/100 км. Большой топливный бак объемом 90 л обеспечивает рекордный пробег в 1097 км.

Для максимальной загрузки вещами подходит 7-местный Kia Sorento 2.2 CRDi AWD с объемом багажного отделения до 2100 л. Дизельный двигатель объемом 2,2 л мощностью 194 л.с. развивает 440 Нм и расходует 7,5 л/100 км в смешанном цикле. В экономичном режиме расход снижается до 6 л/100 км. Объем бака 67 л позволяет проехать до 890 км на одной заправке.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших дизельных двигателях на современных кроссоверах и внедорожниках. Рейтинг составлен на основе масштабных исследований надежности, проведенных в 2025 году.

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