ТОП-5 сімейних авто, які служитимуть понад 20 років

Toyota Highlander 2027 року. Фото: netcarshow.com

Довговічність автомобіля виступає ключовим фактором під час купівлі транспортного засобу для всієї родини. Надійні машини здатні без проблем долати понад 400 000 км пробігу за умови якісного та своєчасного обслуговування. Експерти iSeeCars та Consumer Reports дослідили 400 000 000 авто та визначили найстійкіші моделі ринку. До списку лідерів увійшли п'ять перевірених часом японських позашляховиків, кросоверів та седанів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Рамні позашляховики

Великий трирядний позашляховик Toyota Sequoia очолює рейтинги довговічності, адже близько 36,4% цих машин долають позначку в 402 000 км. Сучасний варіант оснащується потужним гібридним мотором V6 на 437 к.с. і здатний буксирувати причіп масою до 4300 кг. Менший рамний позашляховик Toyota 4Runner також показує високий результат у 26,8% екземплярів із подібним пробігом завдяки надійним моторам потужністю від 278 до 326 к.с.

Обидві моделі пропонують повний привід, високу прохідність та великий простір для пасажирів і багажу.

Кросовери та універсали

Компактний кросовер Honda CR-V заслужив статус одного з найкращих сімейних авто, де майже 14% машин досягають пробігу у 400 000 км. Базовий 1,5-літровий турбомотор видає 190 к.с., а гібридна версія споживає близько 5,9-6,7 л/100 км.

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Середньорозмірний трирядний кросовер Toyota Highlander показує ще кращу статистику, адже 25,9% його гібридних версій легко долають цей рубіж, споживаючи близько 6,7 л/100 км.

Єдиним класичним седаном у списку став Toyota Camry з результатом 13,5% машин-довгожителів. Гібридна установка потужністю 225-232 к.с. демонструє чудову економність на рівні 4,6 л/100 км. При початковій ціні від 30 895 доларів цей седан вміщує п'ять пасажирів та пропонує місткий багажник для тривалих поїздок.

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