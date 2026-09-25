ТОП-5 семейных автомобилей, которые прослужат более 20 лет

Семейные автомобили, которые без проблем прослужат более 20 лет
Долговечность автомобиля является ключевым фактором при покупке транспортного средства для всей семьи. Надежные машины способны без проблем преодолевать более 400 000 км пробега при условии качественного и своевременного обслуживания. Эксперты iSeeCars и Consumer Reports проанализировали 400 000 000 автомобилей и определили самые надежные модели на рынке. В список лидеров вошли пять проверенных временем японских внедорожников, кроссоверов и седанов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.
Рамные внедорожники
Большой трехрядный внедорожник Toyota Sequoia возглавляет рейтинги долговечности, ведь около 36,4% этих машин преодолевают отметку в 402 000 км. Современная версия оснащается мощным гибридным двигателем V6 мощностью 437 к.с. и способна буксировать прицеп массой до 4300 кг. Меньший по размеру рамный внедорожник Toyota 4Runner также демонстрирует высокий результат 26,8% экземпляров с подобным пробегом благодаря надежным двигателям мощностью от 278 до 326 л.с.
Обе модели предлагают полный привод, высокую проходимость и просторный салон для пассажиров и багажа.
Кроссоверы и универсалы
Компактный кроссовер Honda CR-V заслужил статус одного из лучших семейных автомобилей, где почти 14% машин достигают пробега в 400 000 км. Базовый 1,5-литровый турбодвигатель развивает 190 л.с., а гибридная версия расходует около 5,9–6,7 л/100 км.
Среднеразмерный трехрядный кроссовер Toyota Highlander демонстрирует еще лучшую статистику: 25,9% его гибридных версий легко преодолевают этот рубеж, расходуя около 6,7 л/100 км.
Единственным классическим седаном в списке стала Toyota Camry с результатом 13,5% автомобилей-долгожителей. Гибридная установка мощностью 225–232 л.с. демонстрирует превосходную экономичность на уровне 4,6 л/100 км. При стартовой цене от 30 895 долларов этот седан вмещает пять пассажиров и предлагает вместительный багажник для длительных поездок.
Ранее Новини.LIVE писали, какой семейный автомобиль признали лучшим за последние четыре года. Эксперты британского AutoExpress составили подробный отчет на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей.
Также читайте о пяти лучших семейных минивэнах с пробегом. Эти автомобили остаются лидерами сегмента благодаря своей универсальности и высокому ресурсу двигателей.