ТОП-5 семейных автомобилей, которые прослужат более 20 лет

Toyota Highlander 2027 года. Фото: netcarshow.com

Долговечность автомобиля является ключевым фактором при покупке транспортного средства для всей семьи. Надежные машины способны без проблем преодолевать более 400 000 км пробега при условии качественного и своевременного обслуживания. Эксперты iSeeCars и Consumer Reports проанализировали 400 000 000 автомобилей и определили самые надежные модели на рынке. В список лидеров вошли пять проверенных временем японских внедорожников, кроссоверов и седанов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Рамные внедорожники

Большой трехрядный внедорожник Toyota Sequoia возглавляет рейтинги долговечности, ведь около 36,4% этих машин преодолевают отметку в 402 000 км. Современная версия оснащается мощным гибридным двигателем V6 мощностью 437 к.с. и способна буксировать прицеп массой до 4300 кг. Меньший по размеру рамный внедорожник Toyota 4Runner также демонстрирует высокий результат 26,8% экземпляров с подобным пробегом благодаря надежным двигателям мощностью от 278 до 326 л.с.

Обе модели предлагают полный привод, высокую проходимость и просторный салон для пассажиров и багажа.

Кроссоверы и универсалы

Компактный кроссовер Honda CR-V заслужил статус одного из лучших семейных автомобилей, где почти 14% машин достигают пробега в 400 000 км. Базовый 1,5-литровый турбодвигатель развивает 190 л.с., а гибридная версия расходует около 5,9–6,7 л/100 км.

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Среднеразмерный трехрядный кроссовер Toyota Highlander демонстрирует еще лучшую статистику: 25,9% его гибридных версий легко преодолевают этот рубеж, расходуя около 6,7 л/100 км.

Единственным классическим седаном в списке стала Toyota Camry с результатом 13,5% автомобилей-долгожителей. Гибридная установка мощностью 225–232 л.с. демонстрирует превосходную экономичность на уровне 4,6 л/100 км. При стартовой цене от 30 895 долларов этот седан вмещает пять пассажиров и предлагает вместительный багажник для длительных поездок.

Ранее Новини.LIVE писали, какой семейный автомобиль признали лучшим за последние четыре года. Эксперты британского AutoExpress составили подробный отчет на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей.

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