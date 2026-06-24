Самый надежный семейный автомобиль в 2026 году

Toyota Aygo X 2022 года. Фото: netcarshow.com

Эксперты британского издания AutoExpress обнародовали результаты исследования, определив самый надежный семейный автомобиль на современном рынке. Специалисты подготовили подробный отчет на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей. В итоговый список вошли модели, которые демонстрируют наименьшую склонность к внезапным поломкам и не требуют больших финансовых затрат на ремонт. Золото престижного рейтинга завоевал городской кроссовер Toyota Aygo X, который существенно опередил традиционных европейских и корейских конкурентов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Абсолютный победитель

Компактный кроссовер Toyota Aygo X, начиная с 2022 модельного года, по итогам потребительского опроса Driver Power получил наивысшую оценку надежности на уровне 94,09%. Эксперты отметили, что продукция бренда традиционно демонстрирует отличные результаты, однако 2026 год стал годом триумфа именно для этой модели.

Помимо безупречных технических показателей британские водители высоко оценили топливную экономичность и современный дизайн кузова автомобиля. Подобные выводы полностью совпадают с результатами других независимых исследований рынка. Машина уже становилась абсолютным лидером в своем классе.

Безупречная статистика

Ранее этот городской автомобиль уже получал максимальные оценки от экспертов What Car? за полное отсутствие заводских дефектов. В рамках их исследования модель показала феноменальный результат надежности в 100%. Это означает, что за два года эксплуатации ни один из опрошенных владельцев вообще не сталкивался с поломками.

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Водителям ни разу не пришлось обращаться за помощью в сервисные центры или проводить внеплановый ремонт. Такой уникальный показатель надежности вывел самую маленькую модель Toyota на первое место в фирменной линейке бренда. Превосходная надежность делает этот кроссовер идеальным и полностью безопасным вариантом для ежедневных семейных поездок по городу.

Ранее Новини.LIVE писали, чем британцы объяснили популярность компактного кроссовера Ford Puma. Автомобиль возглавил чарты по итогам прошлого года и прочно удерживает первое место в 2026 году с более чем 24 000 проданных экземпляров.

Также читайте, зачем Toyota создала линейку из шести компактных кроссоверов. Компания предлагает варианты от самых дешевых бензиновых версий до мощных и полностью электрических модификаций.