Почему компактный кроссовер Ford Puma стал бестселлером

Ford Puma 2026 года. Фото: topgear.com

Современные городские кроссоверы продолжают уверенно доминировать на европейском автомобильном рынке, занимая высокие позиции в рейтингах самых продаваемых моделей. Абсолютным лидером потребительских симпатий в Великобритании стал компактный автомобиль Ford Puma, который возглавил чарты по итогам прошлого года и прочно удерживает первое место в 2026 году с более чем 24 000 проданных экземпляров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Carwow.

Наследник легенды

Главной причиной массового перехода покупателей на эту модель стало полное прекращение производства знаменитого хэтчбека Ford Fiesta. Культовый городской автомобиль сошел с конвейера, заставив миллионную аудиторию поклонников марки искать адекватную замену в линейке компании. Кроссовер построен на общей технической платформе с прежней Fiesta, поэтому он стал логичным и наиболее ожидаемым выбором для преданных клиентов бренда.

Под модным приподнятым кузовом класса SUV скрывается хорошо знакомая водителям надёжная архитектура и проверенные временем силовые агрегаты. Этот шаг позволил полностью сохранить огромную аудиторию поклонников.

Захватывающая управляемость

Предыдущий хэтчбек славился своим драйверским характером и великолепной устойчивостью на извилистых загородных дорогах. Несмотря на более высокий силуэт кузова и увеличенный дорожный просвет, инженерам удалось полностью перенести эти положительные качества на новую модель. Рулевое управление работает чрезвычайно четко и отзывчиво, а подвеска эффективно удерживает машину от неприятных боковых кренов в крутых поворотах.

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Ходовая часть образцово поглощает мелкие дорожные неровности и дефекты асфальта, обеспечивая высокую плавность хода. Надежное шасси позволяет получать удовольствие от повседневного вождения как в загруженном городе, так и на свободной трассе.

Простор салона

Несмотря на весьма скромные внешние габариты, автомобиль приятно удивляет высокими показателями повседневной практичности. Объем багажного отсека составляет солидные 456 л, что позволяет легко перевозить крупные семейные покупки или дорожные чемоданы. По этому параметру скромный кроссовер умудряется опережать даже более крупные хэтчбеки гольф-класса других брендов, такие как Volkswagen Golf или Honda Civic.

Определенным компромиссом на фоне отличной вместимости и выдающегося шасси является довольно простая и бюджетная внутренняя отделка салона. В интерьере преобладает жесткий серый пластик, а дизайн приборной панели выглядит слишком консервативно по сравнению, например, с Peugeot 2008. Однако поклонники марки закрывают глаза на эти мелкие недостатки.

Ранее Новини.LIVE писали о плюсах и минусах подержанного Ford Fiesta восьмого поколения. Автомобиль сочетает в себе прекрасно настроенную подвеску, четкое рулевое управление и образцовую устойчивость на дороге. Однако покупка этой модели на вторичном рынке может таить в себе серьезную техническую ловушку.

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