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Рейтинг лучших семейных автомобилей в 2026 году

Ua ru
24 сентября 2026 10:30
Рейтинг семейных авто 2026 года: эксперты назвали лучшие модели в категориях
Hyundai Palisade 2026 года. Фото: netcarshow.com

При выборе автомобиля покупатели обычно обращают внимание на уровень безопасности, простор в салоне и повседневную практичность. Современные семейные кроссоверы, пикапы, минивэны и седаны обеспечивают высокий уровень комфорта в длительных поездках и оснащены широким набором систем активной безопасности. Авторитетное американское издание US News обнародовало свой престижный рейтинг 2026 Best Cars for Families. Эксперты выделили лучшие модели в различных категориях, оценивая вместимость, удобство мультимедиа и общую надежность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Кроссоверы и внедорожники

Победителем среди среднеразмерных двухрядных автомобилей стал Honda Passport благодаря плавному ходу, просторному салону и удобной мультимедийной системе. В категории трехрядных моделей лидерство завоевал GMC Acadia, который предлагает уютные места для большой семьи и продуманные отсеки для вещей.

Среди компактных кроссоверов лучшим признали Hyundai Tucson с богатым базовым оснащением и большим багажником. Полноразмерный внедорожник GMC Yukon покорил экспертов экономичным дизельным двигателем и огромным запасом пространства для пассажиров.

Седаны, минивэны и пикапы

В сегменте среднеразмерных седанов победу одержала Honda Accord благодаря просторному заднему ряду сидений и низкому расходу топлива.

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В категории семейных пикапов лучшими признали две модели с отличной практичностью. Среднеразмерный Honda Ridgeline отличился мягкой подвеской и гибкими решениями для багажа, а полноразмерный Toyota Tundra заслужил награду за качественный салон и уверенный разгон.

Экологичные модели

Категорию компактных гибридов возглавил Hyundai Tucson Hybrid за высокое качество материалов и отличный баланс характеристик. Среднеразмерный Hyundai Palisade Hybrid порадовал жюри мощным разгоном и премиальной отделкой интерьера. Среди плагин-гибридов выделился Mazda CX-90 PHEV с точным рулевым управлением и ярким дизайном.

В сегменте электрических кроссоверов победу одержали две модели южнокорейской марки. Компактный Hyundai Ioniq 5 оказался лучшим благодаря солидному запасу хода и быстрой зарядке. Более крупный Hyundai Ioniq 9 занял первую позицию благодаря уютному салону, уверенной динамике и вместительному багажному отсеку.

Ранее Новини.LIVE писали о семейных дизельных кроссоверах с наименьшим расходом топлива в 2026 году. Благодаря низкому расходу такие автомобили способны преодолевать от 800 до 1000 км на одном баке.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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