Лучшие минивэны, которые стоит купить в 2026 году для семей

Kia Carnival 2026 года. Фото: Kia

Современные минивэны не имеют себе равных, когда речь заходит о комфорте во время дальних семейных путешествий. Благодаря сдвижным дверям, низкой посадке, колоссальному пассажирскому пространству и огромному багажному отделению они предлагают гораздо больше практичности, чем популярные кроссоверы аналогичных размеров. Однако далеко не каждая модель на рынке способна продемонстрировать высокую долговечность при условии интенсивной многолетней эксплуатации. Авторитетные эксперты издания Car and Driver определили лучшие семейные минивэны 2026 года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Японская экономичность

Главным фаворитом для водителей, ищущих максимальную топливную эффективность, является новый Toyota Sienna Hybrid. Этот автомобиль оснащается исключительно гибридной силовой установкой, которая потребляет 6,5 л/100 км в смешанном цикле. Уже в базовой модели есть 10 подушек безопасности, система мониторинга слепых зон и фирменный пакет электронных ассистентов.

Ее главный конкурент Honda Odyssey предлагает отличные возможности трансформации и способен комфортно разместить до восьми пассажиров. Второй ряд сидений оснащен механизмом Magic Slide, позволяющим легко превращать цельный диван в отдельные капитанские кресла, а третий ряд полностью складывается в пол для перевозки громоздкого багажа. Ориентировочный расход топлива бензинового двигателя составляет примерно 12,4 л/100 км в городе и 8,4 л/100 км на загородной трассе. Базовая комплектация включает адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

Корейский стиль

Новый Kia Carnival выделяется на фоне классических минивэнов своим стильным внешним видом, который больше напоминает современные большие кроссоверы. Несмотря на более компактные пропорции кузова, внутри скрывается очень просторный салон с большим багажным отсеком за третьим рядом сидений.

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Расход топлива бензиновой версии ожидается на уровне 13,1 л/100 км в городском цикле и 9 л/100 км при движении по автомагистрали. Модель привлекает покупателей щедрой стандартной комплектацией с системой автоматического экстренного торможения.

Американская мечта

Минивэн Chrysler Pacifica предлагает покупателям выбор между классическим бензиновым двигателем и высокоэффективным плагин-гибридом. Бензиновая модификация имеет уникальную систему сидений второго ряда Stow 'n Go, которые за считанные секунды полностью убираются под пол для создания ровной грузовой площадки.

Стандартная топливная экономичность обычной версии составляет около 12,4 л/100 км в городе и 8,4 л/100 км на трассе. Все версии минивэна оснащены системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и мониторингом слепых зон.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти лучших семейных минивенах с пробегом. Поиск надежного варианта требует баланса между вместимостью салона и выносливостью основных технических узлов.

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