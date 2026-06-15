Найкращі мінівени, які варто придбати у 2026 році для родин

Kia Carnival 2026 року. Фото: Kia

Сучасні мінівени залишаються поза конкуренцією, коли йдеться про комфорт під час далеких сімейних подорожей. Завдяки зсувним дверям, низькій посадці, колосальному пасажирському простору та величезному багажному відділенню вони пропонують набагато більше практичності, ніж популярні кросовери аналогічних розмірів. Проте далеко не кожна модель на ринку здатна продемонструвати високу довговічність за умови інтенсивної багаторічної експлуатації. Авторитетні експерти видання Car and Driver визначили найкращі сімейні мінівени 2026 року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Японська заощадливість

Головним фаворитом для водіїв, які шукають максимальну паливну ефективність, є новий Toyota Sienna Hybrid. Цей автомобіль оснащується виключно гібридною силовою установкою, яка споживає 6,5 л/100 км у змішаному циклі. Вже у базовій моделі є 10 подушок безпеки, система моніторингу сліпих зон та фірмовий пакет електронних асистентів.

Його головний конкурент Honda Odyssey пропонує чудові можливості трансформації та здатний комфортно вмістити до восьми пасажирів. Другий ряд сидінь обладнаний механізмом Magic Slide, що дозволяє легко перетворювати суцільний диван на роздільні капітанські крісла, а третій ряд повністю складається у підлогу для перевезення громіздкого багажу. Орієнтовна витрата палива бензинового двигуна становить приблизно 12,4 л/100 км у місті та 8,4 л/100 км на заміській трасі. Базове оснащення включає адаптивний круїз-контроль та систему утримання у смузі руху.

Корейський стиль

Новий Kia Carnival виділяється на тлі класичних мінівенів своїм стильним зовнішнім виглядом, який більше нагадує сучасні великі кросовери. Попри компактніші пропорції кузова, всередині ховається дуже просторий салон з великим багажним відсіком позаду третього ряду сидінь.

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Паливний апетит бензинової версії очікується на рівні 13,1 л/100 км у міському циклі та 9 л/100 км під час їзди автомагістраллю. Модель приваблює покупців щедрою стандартною комплектацією з системою автоматичного екстреного гальмування.

Американська мрія

Мінівен Chrysler Pacifica пропонує покупцям вибір між класичним бензиновим мотором та високоефективним плагін-гібридом. Бензинова модифікація має унікальну систему сидінь другого ряду Stow 'n Go, які за лічені секунди повністю ховаються під підлогу для створення рівного вантажного майданчика.

Стандартна паливна економічність звичайної версії становить близько 12,4 л/100 км у місті та 8,4 л/100 км на трасі. Усі версії мінівена оснащені системою автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів та моніторингом сліпих зон.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять найкращих сімейних мінівенів з пробігом. Пошук надійного варіанта вимагає балансу між місткістю салону та витривалістю основних технічних вузлів.

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