Рейтинг сімейних авто 2026 року: експерти назвали кращих у категоріях

Hyundai Palisade 2026 року. Фото: netcarshow.com

Під час вибору машини для родини покупці зазвичай звертають увагу на рівень безпеки, простір у салоні та повсякденну практичність. Сучасні сімейні кросовери, пікапи, мінівени та седани пропонують високий комфорт у тривалих поїздках і широкий набір систем активного захисту. Авторитетне американське видання US News назвало свій престижний рейтинг 2026 Best Cars for Families. Експерти виділили найкращі моделі у різних категоріях, оцінюючи місткість, зручність мультимедіа та загальну надійність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Кросовери та позашляховики

Переможцем серед середньорозмірних дворядних машин став Honda Passport завдяки плавному ходу, просторому салону та зручній мультимедійній системі. У категорії трирядних моделей лідерство здобув GMC Acadia, який пропонує затишні місця для великої родини та продумані відділення для речей.

Серед компактних паркетників найкращим визнали Hyundai Tucson з багатим базовим оснащенням та великим багажником. Повнорозмірний позашляховик GMC Yukon підкорив експертів економним дизельним мотором і величезним запасом простору для пасажирів.

Седани, мінівени та пікапи

У сегменті середньорозмірних седанів перемогу виборола Honda Accord за просторий задній ряд сидінь та низьку витрату пального.

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У категорії сімейних пікапів найкращими визнали дві моделі з відмінною практичністю. Середньорозмірний Honda Ridgeline відзначився м'якою підвіскою та гнучкими рішеннями для багажу, а повнорозмірний Toyota Tundra заслужив нагороду за якісний салон та впевнений розгін.

Екологічні моделі

Категорію компактних гібридів очолив Hyundai Tucson Hybrid за високу якість матеріалів та відмінний баланс характеристик. Середньорозмірний Hyundai Palisade Hybrid потішив журі потужним розгоном та преміальною обробкою інтер'єру. Серед плагін-гібридів виділився Mazda CX-90 PHEV з точним кермуванням та яскравим дизайном.

У сегменті електричних кросоверів перемогу здобули дві моделі південнокорейської марки. Компактний Hyundai Ioniq 5 виявився кращим за солідний запас ходу та швидку зарядку. Більший Hyundai Ioniq 9 виборов першу позицію завдяки затишному салону, впевненій динаміці та місткому багажному відсіку.

Раніше Новини.LIVE писали про сімейні дизельні кросовери з найменшою витратою палива у 2026 році. Завдяки низькому апетиту такі автомобілі здатні долати від 800 до 1000 км на одному паливному баку.

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