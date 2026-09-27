Подержанный Renault Espace: стоит ли покупать большой семейный кроссовер

Renault Espace 2023 года. Фото: netcarshow.com

Современные семейные кроссоверы часто становятся альтернативой классическим минивэнам на вторичном рынке. Шестое поколение Renault Espace кардинально изменило свой формат и превратилось в большой 5-местный или 7-местный автомобиль для дальних поездок. Модель отличается высоким уровнем цифровизации, богатым оснащением и исключительно экономичной гибридной силовой установкой. Однако перед покупкой такой подержанной машины стоит подробно изучить специфические особенности ее эксплуатации.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

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Салон и багажник

Внутреннее пространство автомобиля обеспечивает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров первых двух рядов. Сиденья второго ряда сдвигаются в продольном направлении на 22 см, а угол наклона спинок легко регулируется для увеличения объема багажного отсека. Третий ряд сидений лучше подходит для детей, ведь взрослым пассажирам там не хватит свободного места.

Багажное отделение 5-местной версии вмещает от 777 до 1818 л, хотя загрузку высоких предметов ограничивает наклонная линия крыши.

Базовая версия Techno оснащается 19-дюймовыми дисками, цифровой приборной панелью OpenR и интегрированными сервисами Google.

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Версия Iconic дополнена кожаной отделкой, камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем.

Двигатель и коробка

Силовая установка E-Tech Full Hybrid 200 сочетает в себе 1,2-литровый 3-цилиндровый турбодвигатель и два электродвигателя общей пиковой мощностью 200 л.с. Оригинальная автоматическая трансмиссия Multi-mode с кулачковыми муфтами имеет две ступени для электродвигателя и четыре для бензинового двигателя.

Батарея емкостью 1,7 кВт·ч и весом 59 кг заряжается исключительно во время движения и обеспечивает стартовый пробег на электротяге. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды, а средний расход топлива составляет около 5 л/100 км.

Гибридная система демонстрирует хорошую надежность, однако роботизированная трансмиссия иногда работает с рывками и задержками при переключениях. 3-цилиндровый двигатель может ощутимо вибрировать и шуметь при повышенных нагрузках или во время зарядки аккумулятора на остановках. Электроника автомобиля также подвержена мелким программным сбоям и временным ошибкам, которые обычно исчезают после обновления программного обеспечения.

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