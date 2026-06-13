Які великі кросовери найкраще показали себе у польових тестах

Hyundai Ioniq 9 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сучасні кросовери впевнено витіснили класичні універсали з ролі головного сімейного транспорту. Популярність цього сегмента зумовлена комфортом ходи та величезним внутрішнім простором, що дозволяє розмістити до семи пасажирів. Останніми роками особливий тренд спостерігається на великі моделі, розвитку яких сприяє активна електрифікація. Експертні тести дозволили визначити лідерів електричного класу, які найкраще поєднують практичність, технології та динаміку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Абсолютний переможець

Головним тріумфатором випробувань став новий електричний кросовер Hyundai Ioniq 9. Автомобіль завдовжки 5,06 м пропонує колосальний корисний простір і випускається у модифікаціях на шість або сім посадкових місць. У 6-місному виконанні об'єм багажника при складених кріслах досягає 2494 л, що є ідеальним показником для великої родини. Попри солідну вагу у 2725 кг через важку батарею місткістю 110 кВт-год, машина здатна буксирувати причепи масою до 2,5 т.

У повнопривідній версії Performance корейський флагман оснащений електричною силовою установкою потужністю 315 кВт і крутним моментом 700 Нм. Це дозволяє величезному авто прискорюватися до 100 км/год за 5,2 с. Ефективна 800-вольтова архітектура забезпечує відновлення заряду акумулятора від 10% до 80% за 24 хвилини, а гальмівна система стабільно зупиняє кросовер зі швидкості 100 км/год на відрізку до 35 м.

Потужність та доступність

Справжнім силовим лідером тестів став німецький BMW iX xDrive60. Його електричний двигун видає потужність 400 кВт та рекордний крутний момент 765 Нм. Завдяки пневматичній підвісці обох осей кросовер демонструє зразкову стабільність у поворотах та плавність ходу люксового седана, хоча швидкість зарядки обмежена позначкою 195 кВт. Вартість такого спортивного преміального важковаговика на європейському ринку перевищує 100 000 євро.

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Найвигіднішою альтернативою для раціональних покупців визнано французький Peugeot E-5008. Маючи початкову ціну 61 750 євро, він є найдоступнішим 7-місним учасником рейтингу. Кросовер пропонує багажник об'ємом до 1710 л. Навіть з урахуванням помірних динамічних характеристик та специфічного налаштування керма, ця модель залишається найкращим вибором за критерієм ціни та місткості.

Китайський спринтер

У дисципліні чистого прискорення всі відомі європейські та корейські бренди обійшов китайський Xpeng G9 AWD Performance. Цей повнопривідний електричний кросовер потужністю 405 кВт демонструє видатний результат, вистрілюючи до першої сотні за 4,1 с. Вага автомобіля складає близько 2,4 тонни. Реальний запас ходу під час суворих дорожніх випробувань зафіксували на позначці 396 км, хоча за паспортом заявлено до 520 км.

Салон кросовера завдовжки 4,89 м обладований за найвищими стандартами комфорту. Особливу увагу розробники приділили другому ряду крісел, де пасажири подорожують в умовах бізнес-класу. Модель пропонує сучасні цифрові інструменти керування та якісні матеріали оздоблення за ціною від 71 000 євро. Це робить китайського спринтера сильним конкурентом для дорожчих німецьких аналогів, які пропонують схожий рівень динаміки та оснащення за значно більші гроші.

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