Какие крупногабаритные кроссоверы лучше проявили себя в полевых тестах

Hyundai Ioniq 9 2026 года. Фото: netcarshow.com

Современные кроссоверы уверенно вытеснили классические универсалы с позиции главного семейного автомобиля. Популярность этого сегмента обусловлена комфортом езды и огромным внутренним пространством, позволяющим разместить до семи пассажиров. В последние годы наблюдается особый тренд на крупные модели, развитию которых способствует активная электрификация. Экспертные тесты позволили определить лидеров электрического класса, которые лучше всего сочетают практичность, технологии и динамику.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Абсолютный победитель

Главным триумфатором испытаний стал новый электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9. Автомобиль длиной 5,06 м предлагает колоссальное полезное пространство и выпускается в модификациях на шесть или семь посадочных мест. В 6-местном исполнении объем багажника при сложенных сиденьях достигает 2494 л, что является идеальным показателем для большой семьи. Несмотря на солидный вес в 2725 кг из-за тяжелой батареи емкостью 110 кВт·ч, машина способна буксировать прицепы массой до 2,5 т.

В полноприводной версии Performance корейский флагман оснащен электрической силовой установкой мощностью 315 кВт и крутящим моментом 700 Нм. Это позволяет огромному авто разгоняться до 100 км/ч за 5,2 с. Эффективная 800-вольтовая архитектура обеспечивает восстановление заряда аккумулятора от 10% до 80% за 24 минуты, а тормозная система стабильно останавливает кроссовер со скорости 100 км/ч на отрезке до 35 м.

Мощность и доступность

Настоящим лидером тестов по мощности стал немецкий BMW iX xDrive60. Его электродвигатель развивает мощность 400 кВт и рекордный крутящий момент 765 Нм. Благодаря пневматической подвеске обеих осей кроссовер демонстрирует образцовую стабильность в поворотах и плавность хода люксового седана, хотя скорость зарядки ограничена отметкой 195 кВт. Стоимость такого спортивного премиального тяжеловеса на европейском рынке превышает 100 000 евро.

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Наиболее выгодной альтернативой для рациональных покупателей признан французский Peugeot E-5008. Имея стартовую цену 61 750 евро, он является самым доступным 7-местным участником рейтинга. Кроссовер предлагает багажник объемом до 1710 л. Даже с учетом умеренных динамических характеристик и специфической настройки руля, эта модель остается лучшим выбором по критерию цены и вместимости.

Китайский спринтер

В дисциплине чистого ускорения все известные европейские и корейские бренды обошел китайский Xpeng G9 AWD Performance. Этот полноприводный электрический кроссовер мощностью 405 кВт демонстрирует выдающийся результат, разгоняясь до первой сотни за 4,1 с. Вес автомобиля составляет около 2,4 тонны. Реальный запас хода во время суровых дорожных испытаний зафиксировали на отметке 396 км, хотя в паспорте заявлено до 520 км.

Салон кроссовера длиной 4,89 м оборудован по самым высоким стандартам комфорта. Особое внимание разработчики уделили второму ряду сидений, где пассажиры путешествуют в условиях бизнес-класса. Модель предлагает современные цифровые инструменты управления и качественные материалы отделки по цене от 71 000 евро. Это делает китайский кроссовер сильным конкурентом для более дорогих немецких аналогов, которые предлагают схожий уровень динамики и оснащения за значительно большие деньги.

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