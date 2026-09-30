Семейные кроссоверы из Японии: две удачные и две проблемные модели

Toyota Highlander 2026 года. Фото: Toyota

Японские автомобили традиционно пользуются хорошей репутацией благодаря своей надежности и долговечности. Однако не все семейные автомобили одинаково хорошо подходят для длительной повседневной эксплуатации. Директор по маркетингу и автоэксперт компании EpicVIN Алекс Блэк вместе с основателем и руководителем компании A1 Xpress Фордом Смитом оценили популярные кроссоверы 2026 года. Специалисты назвали два идеальных варианта для покупки и две модели, от которых лучше отказаться.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Реклама

Надежные фавориты

Кроссоверы Toyota Highlander и Grand Highlander получили самые высокие оценки специалистов за высокую надежность и медленную потерю первоначальной стоимости. Алекс Блэк обратил внимание на гибридные модификации, которые обеспечивают дополнительную экономию топлива. Форд Смит отметил тихую езду, продуманное внутреннее пространство и проверенные временем технические решения.

Для больших семей отлично подходит модель Honda Pilot. Блэк называет этот кроссовер очень практичным и удобным для повседневного использования. Автомобиль позволяет легко устанавливать детские кресла и перевозить крупногабаритные вещи благодаря просторному салону.

Проблемные модели

Зато от покупки Nissan Pathfinder эксперты советуют воздержаться. По словам Блека, владельцы определенных модификаций этой модели постоянно жалуются на проблемные трансмиссии, которые создают немало хлопот при эксплуатации.

Читайте также:

Кроссовер Mitsubishi Outlander также попал в список нежелательных покупок, несмотря на самую низкую стартовую цену. Смит отметил, что попытка производителя разместить третий ряд сидений оказалась неудачной из-за нехватки места для детей. Кроме того, силовой агрегат не рассчитан на длительные высокие нагрузки, а элементы салона быстро начинают скрипеть.

Ранее Новини.LIVE писали, какие семейные автомобили без проблем прослужат более 20 лет. Эксперты iSeeCars и Consumer Reports исследовали 400 000 000 автомобилей и определили самые надежные модели на рынке.

Также читайте, стоит ли покупать семейный кроссовер Renault Espace с пробегом. Перед сделкой стоит подробно изучить специфические особенности его эксплуатации.