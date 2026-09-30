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Головна Авто Сімейні японські кросовери: два кращих і два гірших

Сімейні японські кросовери: два кращих і два гірших

Ua ru
30 вересня 2026 07:35
Сімейні кросовери з Японії: дві вдалі та дві проблемні моделі
Toyota Highlander 2026 року. Фото: Toyota

Японські автомобілі традиційно мають високу репутацію завдяки надійності та довговічності. Проте не всі сімейні автомобілі однаково добре підходять для тривалої щоденної експлуатації. Директор з маркетингу та автоексперт компанії EpicVIN Алекс Блек разом з засновником та керівником компанії A1 Xpress Фордом Смітом оцінили популярні кросовери 2026 року. Фахівці назвали два ідеальні варіанти для покупки та дві моделі, від яких краще відмовитися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Надійні фаворити

Кросовери Toyota Highlander та Grand Highlander отримали найвищі оцінки фахівців за високу надійність і повільну втрату початкової вартості. Алекс Блек звернув увагу на гібридні модифікації, які пропонують додаткову економію пального. Форд Сміт відзначив тихий хід, продуманий внутрішній простір і перевірені часом технічні рішення.

Для великих родин чудово підходить модель Honda Pilot. Блек називає цей кросовер дуже практичним і зручним для щоденного використання. Автомобіль дозволяє легко встановлювати дитячі крісла та перевозити великогабаритні речі завдяки просторому салону.

Проблемні моделі

Натомість від купівлі Nissan Pathfinder експерти радять утриматися. За словами Блека, власники певних модифікацій цієї моделі постійно скаржаться на проблемні трансмісії, які створюють чимало клопоту під час експлуатації.

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Кросовер Mitsubishi Outlander також потрапив до списку небажаних покупок, попри найнижчу початкову ціну. Сміт зауважив, що спроба виробника вмістити третій ряд сидінь виявилася невдалою через брак місця для дітей. Крім того, силовий агрегат не розрахований на тривалі високі навантаження, а елементи салону швидко починають рипіти.

Раніше Новини.LIVE писали, які сімейні автомобілі без проблем служитимуть понад 20 років. Експерти iSeeCars та Consumer Reports дослідили 400 000 000 авто та визначили найстійкіші моделі ринку.

Також читайте, чи варто купити сімейний кросовер Renault Espace з пробігом. Перед угодою варто детально вивчити специфічні особливості її експлуатації.

авто Mitsubishi автомобіль Honda Nissan Toyota кросовер
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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