Які популярні вживані кросовери не радять купувати механіки

Volkswagen Taos 2024 року. Фото: cars.com

Купівля автомобіля сегмента SUV залишається однією з найпопулярніших угод на вторинному ринку. Проте численні популярні кросовери часто стають причиною великих незапланованих витрат на ремонт та обслуговування. Автомобільний експерт та віртуальний механік сервісу JustAnswer Кріс Пайл, а також власник майстерні MDP Diesel & Auto Repair Майк Вінтер назвали моделі, які краще оминати. Висока втрата вартості, проблеми з двигунами та постійні збої електроніки роблять ці машини невигідним придбанням.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Британські проблеми

Позашляховик Land Rover Range Rover Майк Вінтер вважає вкрай невдалим вибором через стрімку втрату ринкової вартості. Автомобіль постійно вимагає витрат на усунення протікань охолоджувальної рідини, ремонт турбін та відновлення складної електроніки.

Його колега Кріс Пайл радить відмовитися від купівлі Land Rover Discovery. Навіть планове технічне обслуговування цієї моделі коштує надто дорого, а у разі серйозної поломки ціни на оригінальні запчастини та роботу фахівців стають критичними для бюджету.

Американські ризики

Моделі Jeep Cherokee та Wagoneer розчаровують власників частими поломками автоматичних трансмісій, високою витратою оливи та регулярними збоями електрики. Позашляховики Jeep Wrangler та Gladiator розроблялися для екстремального бездоріжжя, але на трасі вони виявляються надто шумними, схильними до розхитування й протікання м'якого даху під дощем.

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Кросовери Ford Escape з моторами EcoBoost та компактний Ford EcoSport потерпають від витоків антифризу, швидкого утворення нагару на клапанах та підвищеного масляного апетиту. Силові агрегати цих машин вимагають капітального ремонту задовго до вичерпання розрахункового ресурсу.

Помилки вибору

Популярний японський позашляховик Toyota 4Runner має чудову надійність, але Кріс Пайл вважає його купівлю недоцільною для міського життя. Більшість власників використовують рамну машину виключно на асфальті, переплачуючи за непотрібні позашляхові системи замість купівлі комфортнішого міського кросовера.

Компактний Volkswagen Taos вимагає частих та дорогих візитів до автосервісу, що зводить нанівець помірну початкову ціну.

Корейський Hyundai Tucson старших років випуску Майк Вінтер називає справжньою міною уповільненої дії через ризик раптової відмови двигуна та коробки передач.

Великогабаритні машини

Великі позашляховики Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator та Cadillac Escalade вимагають величезних витрат на пальне через важкі рамні кузови та погану аеродинаміку. Купівля таких машин для звичайних міських поїздок без регулярного перевезення великої сім'ї чи буксирування важких причепів є абсолютно невигідною.

Преміальні кросовери Range Rover Evoque, Mercedes-Benz G550, Audi RS Q8, Lexus LX та BMW X7 коштують надто дорого на вторинному ринку. На ринку існує чимало доступніших альтернатив з аналогічним рівнем оснащення, які не вимагають пошуку спеціалізованих сервісів для банального обслуговування.

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