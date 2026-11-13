Риски при покупке подержанного авто, которые дорого обходятся водителям

Продажа подержанных автомобилей. Фото: УНИАН

Автомобили на вторичном рынке часто продаются с техническими дефектами или юридическими проблемами, о которых владельцы предпочитают умалчивать. Компания carVertical выделила пять основных рисков, из-за которых покупатели теряют тысячи евро. Сюда входят как сложные преступные махинации с документами и ремонтом, так и обычное психологическое давление во время осмотра машины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на carVertical.

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Маскировка дефектов

Первая серьезная угроза касается автомобилей из США, побывавших в тяжелых авариях, которым в Европе проводят лишь поверхностный косметический ремонт. Такие автомобили получают сертификаты пригодности и продаются как исправные, хотя из-за нарушенной геометрии кузова и неисправных подушек безопасности они превращаются в смертельную ловушку. Масштаб проблемы подтвердило расследование Европейской прокуратуры Nimmersatt, которое выявило продажу 16 500 таких машин только в Литве на сумму 144 000 000 евро.

Вторым опасным способом является клонирование VIN-кода, когда у угнанной или списанной машины перебивают номера кузова под легальный автомобиль из другой страны. Специалист carVertical по исследованиям авторынка Рамунас Плеткус предупредил, что из-за слабого обмена данными между государствами покупатель рискует остаться и без автомобиля, и без денег, если подделка будет раскрыта. Главным признаком такого двойника в отчетах становятся резкие скачки пробега, ведь две разные машины с одинаковым номером одновременно проходят техосмотр и страхование в разных странах.

Помимо подмены документов, продавцы часто просто скрывают технические дефекты перед сделкой, в частности отключают лампочки ошибок на приборной панели и не калибруют датчики систем помощи водителю ADAS после аварий.

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Манипуляции на рынке

Третьим и самым распространенным риском остается скручивание одометра для искусственного завышения цены. Согласно исследованию carVertical 2026 года, в Украине такая махинация добавляет к стоимости автомобиля в среднем 10,7%, из-за чего покупатель переплачивает около 1900 евро за автомобиль стоимостью 20 000 евро. Как пояснил Рамунас Плеткус, помимо мгновенных финансовых потерь, водитель упускает плановую замену, например, цепи или ремня ГРМ, что впоследствии приводит к капитальному ремонту двигателя.

Четвертая схема направлена уже против продавцов и основана на поддельных банковских приложениях. После подписания договора мошенник показывает на экране смартфона чек об успешном переводе в поддельном приложении или мгновенно отменяет реальный платеж и быстро уезжает на машине. Чтобы не остаться без автомобиля и без денег, передавать ключи и документы следует только после фактического поступления суммы на банковский счет, ведь обычный снимок экрана не подтверждает оплату.

Пятой ловушкой становится искусственная спешка, когда продавец давит на покупателя вымышленной очередью клиентов и отказывает в проверке на СТО под предлогом идеального состояния машины. По словам Плеткуса, отказ от диагностики всегда свидетельствует о скрытых дефектах, поэтому на такую сделку лучше не соглашаться.

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинский рынок подержанных автомобилей является самым рискованным в Европе. По данным ежегодного исследования компании carVertical, Украина заняла последнее, 23-е место в рейтинге прозрачности европейских рынков.

Также читайте, какие авто с пробегом выгодно ввозить из Германии в Украину. Машины начали дешеветь из-за замедления местных продаж и увеличения количества предложений на площадках.