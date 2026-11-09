Suzuki Swift Sport 2020 року. Фото: netcarshow.com

Вживані малолітражні автомобілі мають попит на вторинному ринку через доступну ціну та помірні витрати на обслуговування. Проте справжня якість збирання та довговічність механічних вузлів виявляються лише під час активної щоденної експлуатації. Фахівці Auto Bild провели тривалі випробування десяти компактних моделей на дистанції 100 000 км, після чого повністю розібрали машини для оцінки зносу. Результати випробувань продемонстрували суттєву різницю між лідерами сегмента та відверто проблемними екземплярами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

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Лідери випробувань

Найкращий результат під час тривалого заїзду показав японський хетчбек Suzuki Swift Sport (2017-2024) з 1,4-літровим мотором Boosterjet, який подолав усю дистанцію в 100 000 км без жодної поломки чи вимушеної зупинки на дорозі. Дрібні зауваження виникли лише під час фінального розбирання кузова, коли експерти виявили точкові сліди корозії на зварювальних швах лонжеронів.

Відмінну оцінку здобув оновлений чеський хетчбек Skoda Fabia Monte Carlo (з 2021), продемонструвавши високу надійність усіх агрегатів та перевершивши початкові очікування випробовувачів.

Хетчбек Toyota Yaris Hybrid третього покоління (2011-2020) показав чудову роботу силової установки, проте неприємно здивував появою іржі на кузові вже через два роки експлуатації.

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Натомість французький Renault Twingo третього покоління (2014-2024) зберіг стан нового авто після 100 000 км, хоча періодично дошкуляв водіям дрібними збоями електронних систем.

Середній клас

Компактні корейські моделі Kia Rio (2017-2023) та Hyundai i10 (з 2019) завершили тривалі випробування з зауваженнями до механічних вузлів. У Kia Rio під кінець дистанції з'явився тугий хід педалі зчеплення, нерівномірна реакція на педаль газу, збій фари та поверхнева іржа на вихлопній трубі. Hyundai i10 також втратив бали через регулярні проблеми зі зчепленням упродовж усього тесту.

Німецький міський хетчбек Volkswagen Up (2011-2023) розчарував появою води в салоні та виходом з ладу компресора кондиціонера, тому експерти радять обирати цю модель лише після рестайлінгу 2016 року.

Універсал Skoda Fabia Combi (2014-2022) втратив високу позицію через обрив занадто короткого заводського кабелю стартера незадовго до фінішу.

Універсал Renault Clio Grandtour (2012-2020) показав слабку надійність через постійні збої електроніки, дешеві матеріали салону та поломку коробки передач.

Головний аутсайдер

Абсолютним розчаруванням тривалого тесту став хетчбек Ford Fiesta восьмого покоління до рестайлінгу (2017-2021), який не зміг самостійно подолати останні кілометри дистанції та потрапив на сервіс на евакуаторі через капітальну поломку двигуна. Причиною аварії став болт кріплення натягувача ременя ГРМ, який викрутився, потрапив у привід масляної помпи та викликав руйнування поршнів. Ще до моменту відмови мотора цей автомобіль регулярно відвідував майстерню через протікання охолоджувальної рідини та проблеми з кермовим управлінням.

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