Suzuki Swift Sport 2020 года. Фото: netcarshow.com

Подержанные малолитражные автомобили пользуются спросом на вторичном рынке благодаря доступной цене и умеренным затратам на обслуживание. Однако истинное качество сборки и долговечность механических узлов проявляются лишь в ходе активной повседневной эксплуатации. Специалисты Auto Bild провели длительные испытания десяти компактных моделей на дистанции 100 000 км, после чего полностью разобрали машины для оценки износа. Результаты испытаний продемонстрировали существенную разницу между лидерами сегмента и откровенно проблемными экземплярами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

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Лидеры испытаний

Лучший результат в ходе длительного заезда показал японский хэтчбек Suzuki Swift Sport (2017–2024) с 1,4-литровым двигателем Boosterjet, который преодолел всю дистанцию в 100 000 км без единой поломки или вынужденной остановки на дороге. Незначительные замечания возникли лишь во время финальной разборки кузова, когда эксперты обнаружили точечные следы коррозии на сварных швах лонжеронов.

Отличную оценку получил обновленный чешский хэтчбек Skoda Fabia Monte Carlo (с 2021), продемонстрировав высокую надежность всех агрегатов и превзойдя первоначальные ожидания испытателей.

Хэтчбек Toyota Yaris Hybrid третьего поколения (2011–2020) продемонстрировал отличную работу силовой установки, однако неприятно удивил появлением ржавчины на кузове уже через два года эксплуатации.

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Средний класс

Компактные корейские модели Kia Rio (2017–2023) и Hyundai i10 (с 2019) завершили длительные испытания с замечаниями по механическим узлам. У Kia Rio к концу дистанции появился тугой ход педали сцепления, неравномерная реакция на педаль газа, сбой в работе фары и поверхностная ржавчина на выхлопной трубе. Hyundai i10 также потерял баллы из-за регулярных проблем со сцеплением на протяжении всего теста.

Немецкий городской хэтчбек Volkswagen Up (2011–2023) разочаровал появлением воды в салоне и выходом из строя компрессора кондиционера, поэтому эксперты советуют выбирать эту модель только после рестайлинга 2016 года.

Универсал Skoda Fabia Combi (2014–2022) потерял высокую позицию из-за обрыва слишком короткого заводского кабеля стартера незадолго до финиша.

Универсал Renault Clio Grandtour (2012–2020) продемонстрировал низкую надежность из-за постоянных сбоев в работе электроники, дешёвых материалов отделки салона и поломки коробки передач.

Главный аутсайдер

Абсолютным разочарованием длительного теста стал хэтчбек Ford Fiesta восьмого поколения до рестайлинга (2017–2021), который не смог самостоятельно преодолеть последние километры дистанции и попал на сервис на эвакуаторе из-за капитальной поломки двигателя. Причиной аварии стал болт крепления натяжителя ремня ГРМ, который выкрутился, попал в привод масляного насоса и привел к разрушению поршней. Еще до момента отказа двигателя этот автомобиль регулярно посещал мастерскую из-за протечки охлаждающей жидкости и проблем с рулевым управлением.

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