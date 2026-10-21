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Главная Авто Подержанные авто, которые не ломаются и расходуют до 5 л/100 км

Подержанные авто, которые не ломаются и расходуют до 5 л/100 км

Ua ru
21 октября 2026 07:35
Надежные бензиновые авто с реальным расходом до 5 л/100 км netcarshow.com
Honda Jazz 2023 года. Фото: netcarshow.com

Компактные подержанные автомобили с бензиновыми двигателями позволяют существенно сократить расходы на топливо и техническое обслуживание. Все современные транспортные средства с 2021 года оснащаются специальными бортовыми системами мониторинга OBFCM. Журналисты обнародовали исследование, основанное на анализе массива данных Европейской комиссии за 2021–2023 годы. Фиксация данных о реальном пробеге и расходе топлива более миллиона автомобилей позволила составить объективный рейтинг.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Лидеры рейтинга

Полученные результаты демонстрируют абсолютное превосходство азиатских автопроизводителей в производстве экономичных и надежных городских автомобилей. Десять из пятнадцати позиций в списке заняли японские и корейские бренды с простыми атмосферными двигателями.

Победителем оказался городской хэтчбек Honda Jazz, который продемонстрировал минимальный расход топлива без использования гибридных систем.

Малолитражные двигатели с закрытым инжекторным впрыском прекрасно подходят для переоборудования на сжиженный газ. Ниже приведены показатели среднего расхода бензина для самых экономичных подержанных моделей.

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  1. Honda Jazz: 4,79 л/100 км
  2. Suzuki Ignis: 5,20 л/100 км
  3. Citroën C1: 5,35 л/100 км
  4. Peugeot 108: 5,36 л/100 км
  5. Hyundai i10: 5,44 л/100 км
  6. Suzuki Swift: 5,45 л/100 км
  7. Volkswagen up!: 5,54 л/100 км
  8. Mitsubishi Space Star: 5,60 л/100 км
  9. Hyundai i20: 5,71 л/100 км
  10. Kia Picanto: 5,76 л/100 км
  11. Skoda Fabia: 5,89 л/100 км
  12. Mazda 2: 5,95 л/100 км
  13. Toyota Yaris: 5,96 л/100 км
  14. Citroen C3: 6 л/100 км
  15. Skoda Scala: 6,03 л/100 км

Секреты надежности

Высокое место моделей Citroen C1 и Peugeot 108 объясняется их техническим сходством с разработками компании Toyota.

Конструктивная простота 3-цилиндровых силовых агрегатов гарантирует низкую вероятность возникновения внезапных поломок. Обслуживание таких двигателей обходится в скромные суммы, что добавляет им популярности на рынке.

В то же время Skoda Fabia и Hyundai i20 демонстрируют несколько более высокие показатели из-за большей массы и вместимости.

Ранее Новини.LIVE писали о подержанных автомобилях на все случаи жизни до 8000 долларов в Украине. Машины C- и D-класса предлагают лучшее сочетание простора, комфорта и доступного обслуживания.

Также читайте, какие бюджетные подержанные автомобили разорят нового владельца на ремонтах. Популярные машины с премиальным статусом или спортивным характером часто требуют регулярных и очень дорогих визитов в сервис.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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