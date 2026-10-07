Подержанные бюджетные авто, которые быстро разорят на ремонтах

Alfa Romeo 2009 года. Фото: netcarshow.com

Покупка недорогого транспорта на вторичном рынке всегда сопряжена с риском приобрести машину со скрытыми дефектами. Привлекательный внешний вид и низкая цена часто маскируют серьезные технические проблемы. Популярные подержанные автомобили премиум-класса или спортивного типа часто требуют регулярных и очень дорогих посещений сервиса. Эксперт выделил девять моделей, которые способны быстро опустошить кошелек нового владельца.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

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Бюджетный сегмент

В бюджетной категории от 7000 до 10 000 долларов покупатели часто ищут стильные варианты. Внедорожник Land Rover Freelander первого поколения (1997–2006) привлекает низкой ценой, но разочаровывает надежностью. Главной проблемой трансмиссии является заклинивание вязкостной муфты полного привода, что быстро выводит из строя редукторы. Бензиновый 2,5-литровый двигатель V6 подвержен постоянному перегреву из-за слабой системы охлаждения, а коррозия разрушает пороги и опоры амортизаторов.

Седан Alfa Romeo 159 (2005–2011) в том же ценовом диапазоне очаровывает дизайном, но пугает стоимостью обслуживания. Тяжелая передняя подвеска с алюминиевыми рычагами быстро выходит из строя на плохих дорогах. Механическая 6-ступенчатая коробка передач M32 имеет дефект подшипников, а дизельные двигатели страдают от заклинивания заслонок впускного коллектора.

Американский Chrysler 300C (2004–2010) за 8000–9000 долларов построен на старой платформе Mercedes-Benz. Многорычажная подвеска требует постоянной замены сайлентблоков и рычагов. Базовый 2,7-литровый бензиновый двигатель часто страдает от недостатка масла, а 3-литровый дизельный двигатель доставляет неприятности из-за протечки теплообменника.

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Сложный премиум

В категории от 10 000 до 13 000 долларов представлены более мощные и солидные кроссоверы. Porsche Cayenne первого поколения в кузовах 955 и 957 (2002–2010) пугает задирами в цилиндрах двигателей V8 объемом 4,5 и 4,8 л. Капитальный ремонт этих агрегатов обходится в половину рыночной цены всей машины. Также постоянных затрат требуют пластиковые трубки системы охлаждения, подвесной подшипник кардана и пневмоподвеска.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee серий WK и WH (2005–2010) в том же ценовом диапазоне имеет проблемы с дизельным двигателем 3.0 CRD и блоком управления вихревыми заслонками. Сложная система полного привода часто выходит из строя из-за поломок электродвигателей блокировок. Электрооборудование автомобиля постоянно генерирует ошибки, а салон разочаровывает дешевым пластиком.

Спортивный кроссовер Subaru Forester в кузове SH (2007–2013) с турбированным оппозитным двигателем объемом 2,5 л требует постоянного контроля уровня масла. Двигатель подвержен детонации, прогоранию поршней и износу четвертого цилиндра. Забитый сетчатый фильтр в шланге подачи масла легко оставляет турбину без смазки.

Дорогие мелочи

В сегменте от 13 000 до 15 000 долларов покупатели рассчитывают на более современные модели. Седан BMW 3 Series в кузове F30 ранних лет выпуска (2011–2014) с бензиновым турбодвигателем N20 имеет хрупкие пластиковые башмаки цепи ГРМ. Их обломки забивают масляный поддон, что приводит к обрыву цепи и капитальному ремонту двигателя. Также часто выходят из строя пластиковый корпус масляного фильтра и рулевая рейка.

Хэтчбек Mini Cooper S в кузове R56 (2006–2013) за те же деньги с турбомоторами Prince заметно потребляет масло и быстро растягивает цепь ГРМ. На впускных клапанах из-за прямого впрыска регулярно образуется нагар, а топливный насос высокого давления ломается без предупреждения. Жесткая подвеска быстро изнашивается на неровном покрытии.

Семейный кроссовер Dodge Journey и его аналог Fiat Freemont (2008–2020) в этой ценовой категории разочаровывают бензиновым двигателем 3.6 V6, у которого из-за перегрева трескается головка блока цилиндров. 6-ступенчатый автомат не отличается долговечностью, а большой вес кузова быстро изнашивает передние тормозные диски и элементы ходовой части.

Ранее Новини.LIVE писали, для каких подержанных авто вероятность поломки после покупки составляет 58%. Больше всего на возникновение неисправностей влияют тип силового агрегата и вид топлива.

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