Электромобиль возрастом 10–15 лет: покупать или воздержаться

Nissan Leaf 2016 года. Фото: netcarshow.com

Стремительный технологический прорыв компании Tesla заставил традиционные бренды в срочном порядке выпускать собственные аккумуляторные модели. С тех пор прошло более десятилетия, и пионеры сегмента заполонили вторичный рынок. Опытные механики подробно изучили технические особенности и состояние ключевых узлов подержанных электромобилей. Потенциальным владельцам стоит внимательно взвесить все плюсы и риски покупки возрастного электротранспорта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

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Городские первопроходцы

Японский хэтчбек Nissan Leaf первого поколения выпускался с 2011 по 2017 год, а сейчас его цена на вторичном рынке Европы начинается от 5500 евро. Двигатель мощностью 109 л.с. обеспечивает около 120 км реального пробега, чего вполне хватает для коротких поездок на работу. Главной проблемой модели остается отсутствие активной системы охлаждения аккумулятора. Остаточный уровень емкости часто падает до 60%, а устаревший разъем CHAdeMO существенно затрудняет быструю зарядку на общественных станциях.

Футуристический немецкий BMW i3 первого поколения выпускался с 2013 по 2022 год. На вторичном рынке его предлагают по цене от 11 000 евро с двигателями мощностью 170 или 184 л.с. Карбоновый кузов и алюминиевая платформа отлично защищены от коррозии, а реальный запас хода колеблется от 90 км в ранних версиях до 220 км в более поздних. Слабым местом автомобиля является высокая стоимость кузовного ремонта после ДТП, а версии с бензиновым генератором требуют дополнительного обслуживания обычного двигателя.

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Корейский Kia Soul EV первого поколения производился с 2014 по 2019 год. Он предлагает практичный квадратный кузов с высокой посадкой и просторным салоном по цене от 8000 евро. Двигатель мощностью 110 л.с. обеспечивает около 160 км пробега на одном заряде, что делает его удобным средством передвижения по городу. Простая конструкция делает его надёжным, однако покупателям следует учитывать возможные сбои в работе кондиционера, 12-вольтового аккумулятора, блока управления зарядкой и ограниченный выбор специальных запчастей.

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Комфортные альтернативы

Немецкий семейный компактвен Opel Ampera-e первого поколения выпускался с 2017 по 2020 год. Модель использует американскую платформу Chevrolet Bolt и продается по цене от 17 000 евро. Благодаря аккумулятору емкостью 60 кВт·ч автомобиль мощностью 204 л.с. проходит около 350 км на одном заряде. Главными недостатками считаются высокая стоимость на вторичном рынке, медленная зарядка и сложность в поиске кузовных деталей.

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Электрический Mercedes-Benz B 250 Electric Drive первого поколения выпускался с 2014 по 2017 год. Модель стоит от 10 000 евро и предлагает 180 л.с. с запасом хода около 140 км. Производитель использовал силовые агрегаты от Tesla, что обеспечило хорошую динамику и высокий уровень комфорта в салоне. К сожалению, из-за небольшого тиража найти ухоженный экземпляр очень сложно, а специфические электрические детали требуют квалифицированного обслуживания.

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