ТОП-5 б/у электромобилей до 15 000 долларов в Украине в 2026 году

Kia e-Niro 2019 года. Фото: netcarshow.com

Украинский вторичный рынок электрического транспорта существенно изменился за последние несколько лет. Если раньше покупателям приходилось выбирать исключительно из базовых городских моделей, то сейчас за 10 000–15 000 долларов можно найти варианты с запасом хода более 400 км. Современные подержанные электромобили в этом ценовом диапазоне предлагают эффективное жидкостное охлаждение аккумуляторов и богатую комплектацию. Специалисты отобрали пять проверенных моделей, которые сочетают в себе доступную цену, надежность и низкую стоимость повседневной эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

Доступный выбор

Nissan Leaf второго поколения в кузове ZE1 является самым доступным вариантом в рейтинге со средней ценой от 10 000 до 13 000 долларов. С аккумулятором емкостью 40 кВт·ч автомобиль способен проехать от 220 до 280 км на одной зарядке. Огромная популярность модели гарантирует легкий поиск запчастей, однако отсутствие жидкостного охлаждения аккумулятора может приводить к его перегреву при частых быстрых зарядках.

Volkswagen e-Golf стоит в среднем от 11 000 до 14 000 долларов и создан на базе обычного Golf VII, что обеспечивает привычную эргономику и качественный салон. Батарея емкостью 35,8 кВт·ч позволяет преодолевать около 200–250 км, чего вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. Главным преимуществом является полная унификация большинства деталей подвески и кузова с бензиновой версией.

Максимальная эффективность

Hyundai Ioniq Electric по цене от 11 500 до 14 500 долларов считается одним из самых экономичных электрокаров благодаря среднему расходу энергии на уровне 11–13 кВт·ч на 100 км. Наличие жидкостного охлаждения продлевает срок службы батареи, а продуманная аэродинамика обеспечивает тишину в салоне при движении по трассе. К минусам можно отнести разве что относительно низкий дорожный просвет.

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Chevrolet Bolt EV стоимостью от 13 000 до 15 000 долларов предлагает лучшее соотношение цены и характеристик. Аккумулятор емкостью 60–66 кВт·ч гарантирует до 450 км пробега, а двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Многие экземпляры на рынке имеют практически новые батареи, замененные в рамках официальной кампании по отзыву завода.

Универсальный кроссовер

Первое место в рейтинге занял кроссовер Kia e-Niro, цена которого на вторичном рынке начинается от 15 000 долларов. Автомобиль сочетает в себе просторный салон, большой багажник и комфортную подвеску, а его батарея емкостью 64 кВт·ч с жидкостным охлаждением обеспечивает реальный запас хода более 400 км на трассе и до 500 км в городском цикле.

Эта модель одинаково хорошо подходит как для повседневных поездок с семьей, так и для дальних путешествий. Благодаря высокой популярности и надежности автомобиль медленно теряет в цене и остается одним из самых ликвидных на вторичном рынке.

Ранее Новини.LIVE писали, что нужно знать перед покупкой недорогого электромобиля. Важно оценить не только стоимость, но и реальную автономность, а также скорость восстановления энергии.

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