Електрокар віком 10-15 років: купувати чи утриматися

Nissan Leaf 2016 року. Фото: netcarshow.com

Стрімкий технологічний прорив компанії Tesla змусив традиційні бренди терміново випускати власні акумуляторні моделі. З того часу минуло понад десятиліття, і піонери сегмента заполонили вторинний ринок. Досвідчені механіки детально вивчили технічні особливості та стан ключових вузлів вживаних електромобілів. Потенційним власникам варто уважно зважити всі плюси та ризики купівлі вікового електротранспорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

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Міські першопрохідці

Японський хетчбек Nissan Leaf першого покоління випускали з 2011 по 2017 рік, а зараз його ціна на вторинному ринку Європи починається від 5500 євро. Двигун на 109 к.с. забезпечує близько 120 км реального пробігу, чого цілком вистачає для короткотривалих поїздок на роботу. Головною проблемою моделі залишається відсутність активної системи охолодження батареї. Залишковий рівень місткості часто падає до 60%, а застарілий роз'єм CHAdeMO суттєво ускладнює швидку зарядку на публічних станціях.

Футуристичний німецький BMW i3 першої генерації перебував на конвеєрі з 2013 по 2022 рік. На вторинному ринку його пропонують за ціною від 11 000 євро з моторами потужністю 170 або 184 к.с. Карбоновий кузов та алюмінієва платформа чудово захищені від корозії, а реальний запас ходу коливається від 90 км у ранніх версіях до 220 км у пізніших. Слабким місцем авто є висока вартість кузовного ремонту після ДТП, а версії з бензиновим генератором потребують додаткового обслуговування звичайного мотора.

Корейський Kia Soul EV першого покоління виробляли з 2014 по 2019 рік. Він пропонує практичний квадратний кузов з високою посадкою та просторим салоном за ціною від 8 000 євро. Двигун потужністю 110 к.с. забезпечує близько 160 км пробігу на одному заряді, що робить його зручним транспортом для міста. Проста конструкція робить його надійним, проте покупцям слід зважати на можливі збої в роботі кондиціонера, 12-вольтного акумулятора, блоку керування зарядкою та обмежену базу специфічних запчастин.

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Комфортні альтернативи

Німецький сімейний компактвен Opel Ampera-e першої генерації сходив з конвеєра з 2017 по 2020 рік. Модель використовує американську платформу Chevrolet Bolt і продається за ціною від 17 000 євро. Завдяки акумулятору місткістю 60 кВт-год машина з 204 к.с. проїжджає близько 350 км на одному заряді. Головними недоліками вважаються висока вартість на вторинному ринку, повільне заряджання та складність у пошуку кузовних деталей.

Електричний Mercedes-Benz B 250 Electric Drive першого покоління випускали з 2014 по 2017 рік. Модель коштує від 10 000 євро й пропонує 180 к.с. з запасом ходу близько 140 км. Виробник використав силові блоки від Tesla, що забезпечило гарну динаміку та високий рівень комфорту в салоні. На жаль, через малий тираж знайти доглянутий екземпляр дуже важко, а специфічні електричні деталі вимагають кваліфікованого сервісу.

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