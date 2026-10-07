Вживані бюджетні автомобілі, які швидко розорять на ремонтах

Alfa Romeo 2009 року. Фото: netcarshow.com

Купівля доступного транспорту на вторинному ринку завжди пов'язана з ризиком натрапити на машини з прихованими дефектами. Привабливий зовнішній вигляд та низька ціна часто маскують серйозні технічні проблеми. Популярні вживані автомобілі з преміальним статусом або спортивним характером часто вимагають регулярних та дуже дорогих візитів на сервіс. Експерт виділив дев'ять моделей, які спроможні швидко спустошити гаманець нового власника.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал AutoMess.

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Доступний сегмент

У бюджетній категорії від 7000 до 10 000 доларів покупці часто шукають стильні варіанти. Позашляховик Land Rover Freelander першого покоління (1997–2006) приваблює низькою ціною, але розчаровує надійністю. Головною проблемою трансмісії є заклинювання в'язкісної муфти повного приводу, що швидко знищує редуктори. Бензиновий 2,5-літровий мотор V6 схильний до постійного перегріву через слабку систему охолодження, а корозія знищує пороги та опори амортизаторів.

Седан Alfa Romeo 159 (2005–2011) у цьому ж ціновому діапазоні зачаровує дизайном, але лякає вартістю обслуговування. Важка передня підвіска з алюмінієвими важелями швидко розбивається на поганих дорогах. Механічна 6-ступенева коробка передач M32 має дефект підшипників, а дизельні мотори страждають від заклинювання заслінок впускного колектора.

Американський Chrysler 300C (2004–2010) за 8000–9000 доларів побудований на старій платформі Mercedes-Benz. Багатоважільна підвіска вимагає постійної заміни сайлентблоків та важелів. Базовий 2,7-літровий бензиновий двигун часто страждає від оливного голодування, а дизельний 3-літровий мотор засмучує протіканням теплообмінника.

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Складний преміум

У категорії від 10 000 до 13 000 доларів представлені потужніші та солідніші кросовери. Porsche Cayenne першого покоління в кузовах 955 та 957 (2002–2010) лякає задирами у циліндрах моторів V8 об'ємом 4,5 та 4,8 л. Капітальний ремонт цих агрегатів коштує як половина ринкової ціни всієї машини. Також постійних витрат вимагають пластикові трубки системи охолодження, підвісний підшипник кардана та пневмопідвіска.

Позашляховик Jeep Grand Cherokee серії WK та WH (2005–2010) у тому ж бюджеті має проблеми з дизельним мотором 3.0 CRD і блоком керування вихровими заслінками. Складна система повного приводу часто відмовляє через поломки електромоторчиків блокувань. Електрика машини постійно генерує помилки, а салон розчаровує дешевим пластиком.

Спортивний кросовер Subaru Forester у кузові SH (2007–2013) з турбованим опозитним мотором 2,5 л вимагає постійного контролю рівня оливи. Двигун схильний до детонації, прогару поршнів та зносу четвертого циліндра. Забитий сітчастий фільтр у шлангу подачі оливи легко залишає турбіну без змащення.

Дорогі дрібниці

У сегменті від 13 000 до 15 000 доларів покупці розраховують на сучасніші моделі. Седан BMW 3 Series у кузові F30 ранніх років (2011–2014) з бензиновим турбомотором N20 має тендітні пластикові башмаки ланцюга ГРМ. Їхні уламки забивають оливоприймач, що призводить до обриву ланцюга та капітального ремонту двигуна. Також часто виходять з ладу пластиковий корпус оливного фільтра та рульова рейка.

Хетчбек Mini Cooper S у кузові R56 (2006–2013) за ці ж гроші з турбомоторами Prince відчутно споживає оливу та швидко розтягує ланцюг ГРМ. На впускних клапанах через пряме впорскування регулярно утворюється нагар, а паливна помпа високого тиску ламається без попереджень. Жорстка підвіска швидко зношується на нерівному покритті.

Сімейний кросовер Dodge Journey та його аналог Fiat Freemont (2008–2020) у цій ціновій категорії розчаровують бензиновим мотором 3.6 V6, де через перегрів тріскається головка блока циліндрів. 6-ступеневий автомат не відрізняється ресурсом, а важка маса кузова швидко знищує передні гальмівні диски та елементи ходової частини.

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