Honda Jazz 2023 року. Фото: netcarshow.com

Компактні вживані автомобілі з бензиновими моторами дозволяють суттєво зменшити витрати на пальне та сервіс. Усі сучасні транспортні засоби з 2021 року оснащують спеціальними бортовими системами моніторингу OBFCM. Журналісти оприлюднили дослідження, яке базується на аналізі масиву даних Європейської комісії за 2021–2023 роки. Фіксація фактів реального пробігу та витрати пального понад мільйона машин дала можливість скласти об'єктивний рейтинг.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Лідери рейтингу

Отримані результати демонструють абсолютну перевагу азійських автовиробників у виготовленні економічних та надійних міських машин. Десять із п'ятнадцяти позицій у списку посіли японські та корейські бренди з простими атмосферними моторами.

Переможцем виявився міський хетчбек Honda Jazz, який продемонстрував мінімальний апетит без залучення гібридних систем.

Малооб'ємні мотори з закритим інжекторним впорскуванням чудово підходять для переобладнання на зріджений газ. Нижче наведено показники середнього споживання бензину для п'ятнадцяти найекономніших вживаних моделей.

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Honda Jazz: 4,79 л/100 км Suzuki Ignis: 5,20 л/100 км Citroën C1: 5,35 л/100 км Peugeot 108: 5,36 л/100 км Hyundai i10: 5,44 л/100 км Suzuki Swift: 5,45 л/100 км Volkswagen up!: 5,54 л/100 км Mitsubishi Space Star: 5,60 л/100 км Hyundai i20: 5,71 л/100 км Kia Picanto: 5,76 л/100 км Skoda Fabia: 5,89 л/100 км Mazda 2: 5,95 л/100 км Toyota Yaris: 5,96 л/100 км Citroen C3: 6 л/100 км Skoda Scala: 6,03 л/100 км

Секрети надійності

Високе місце моделей Citroen C1 та Peugeot 108 пояснюється їхньою технічною спорідненістю з розробками компанії Toyota.

Конструктивна простота 3-циліндрових силових агрегатів гарантує низьку ймовірність виникнення раптових поломок. Обслуговування таких моторів обходиться у скромні суми, що додає їм популярності на ринку.

Водночас Skoda Fabia та Hyundai i20 показують дещо вищі цифри через більшу масу та місткість.

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