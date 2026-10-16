Найпрактичніші авто з пробігом до 8000 доларів в Україні

Toyota Avensis 2007 року. Фото: netcarshow.com

Пошук єдиної машини для сімейних поїздок, щоденної роботи та далеких подорожей вимагає практичного підходу. На ринку України вживані автомобілі C- та D-класу пропонують найкраще поєднання простору, комфорту та доступного обслуговування. У бюджеті до 8000 доларів представлено чимало перевірених варіантів з надійними моторами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Міські хетчбеки

Volkswagen Golf VI (2009–2012) вирізняється високою маневровістю та зручністю під час паркування у місті. Поширеним і надійним поєднанням є бензиновий мотор 1.6 MPI з механікою або класичним автоматом. При виборі важливо оцінити стан підвіски та силового агрегату.

Ford Focus III (2011–2014) має багатоважільну задню підвіску, яка забезпечує відмінну керованість та комфорт під час руху по нерівностях. Оптимальним вибором серед бензинових модифікацій вважають атмосферний двигун 1.6 Ti-VCT з механічною трансмісією. Роботизовану коробку Powershift варто купувати лише після підтвердження якісного ремонту.

Renault Megane III (2010–2014) залишається зручним для щоденних поїздок у міському потоці. Його атмосферний бензиновий мотор 1.6 л характеризується простим обслуговуванням, а дизель 1.5 dCi приваблює низькою витратою пального.

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Skoda Octavia A5 після рестайлінгу 2009–2012 років пропонують у практичних кузовах ліфтбек та універсал. Об'єм багажного відділення становить від 560 до 580 л, що робить машину зручною для перевезення великої кількості речей. Серед бензинових варіантів найпростішим в утриманні є перевірений атмосферний мотор 1.6 MPI, а серед дизелів виділяють версії 1.9 TDI та 2.0 TDI.

Практичні седани

Toyota Avensis II після рестайлінгу (2006–2008) пропонує просторий салон для далеких поїздок по трасі. Для авто краще обирати бензиновий мотор 1.8 л з механікою або класичним автоматом замість робота MMT.

Renault Fluence (2010–2014) має просторий салон та місткий багажник об'ємом 530 л. М'яка підвіска ефективно згладжує дефекти покриття та забезпечує високий рівень комфорту під час тривалих подорожей. Кращим вибором є атмосферний 1.6-літровий бензиновий двигун у поєднанні з механічною коробкою передач. Дизельна модифікація з мотором 1.5 dCi забезпечує суттєву економію бензину, проте перед купівлею вимагає детальної перевірки паливної системи та реального пробігу.

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