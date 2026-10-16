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Главная Авто Подержанные авто на любой случай жизни до 8000 долларов в Украине

Подержанные авто на любой случай жизни до 8000 долларов в Украине

Ua ru
16 октября 2026 07:35
Самые практичные подержанные авто стоимостью до 8000 долларов в Украине
Toyota Avensis 2007 года. Фото: netcarshow.com

Поиск универсальной машины для семейных поездок, повседневной работы и дальних путешествий требует практичного подхода. На рынке Украины подержанные автомобили C- и D-класса предлагают лучшее сочетание простора, комфорта и доступного обслуживания. В бюджете до 8000 долларов представлено немало проверенных вариантов с надежными двигателями.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Городские хэтчбеки

Volkswagen Golf VI (2009–2012) отличается высокой маневренностью и удобством при парковке в городе. Распространенным и надежным вариантом является бензиновый двигатель 1.6 MPI с механической коробкой передач или классическим автоматом. При выборе важно оценить состояние подвески и силового агрегата.

Ford Focus III (2011–2014) имеет многорычажную заднюю подвеску, которая обеспечивает отличную управляемость и комфорт при движении по неровностям. Оптимальным выбором среди бензиновых модификаций считается атмосферный двигатель 1.6 Ti-VCT с механической коробкой передач. Роботизированную коробку Powershift стоит покупать только после подтверждения качественного ремонта.

Renault Megane III (2010–2014) остается удобным для ежедневных поездок в городском потоке. Его атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л отличается простотой обслуживания, а дизельный двигатель 1,5 dCi привлекает низким расходом топлива.

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Skoda Octavia A5 после рестайлинга 2009–2012 годов предлагается в практичных кузовах лифтбэк и универсал. Объем багажного отделения составляет от 560 до 580 л, что делает автомобиль удобным для перевозки большого количества вещей. Среди бензиновых вариантов самым простым в обслуживании является проверенный атмосферный двигатель 1.6 MPI, а среди дизелей выделяют версии 1.9 TDI и 2.0 TDI.

Практичные седаны

Toyota Avensis II после рестайлинга (2006–2008) предлагает просторный салон для дальних поездок по трассе. Для этой модели лучше выбирать бензиновый двигатель объемом 1,8 л с механической коробкой передач или классическим автоматом вместо робота MMT.

Renault Fluence (2010–2014) имеет просторный салон и вместительный багажник объемом 530 л. Мягкая подвеска эффективно сглаживает неровности дорожного покрытия и обеспечивает высокий уровень комфорта во время длительных поездок. Лучшим выбором является атмосферный 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с механической коробкой передач. Дизельная модификация с двигателем 1,5 dCi обеспечивает существенную экономию топлива, однако перед покупкой требует тщательной проверки топливной системы и реального пробега.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать автомобиль с пробегом 100 000 км. Для оценки реальной надежности транспортного средства важно анализировать условия эксплуатации и регулярность сервисного обслуживания.

Также читайте, почему небольшой пробег подержанного автомобиля может стать проблемой. Анализ десятков тысяч техосмотров европейского портала Carvago за 2023–2026 годы показал неожиданную статистику.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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