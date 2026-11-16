Автомобили с пробегом. Фото: Новини.LIVE

На украинском вторичном рынке автомобили с такой стоимостью составляют примерно 10% от всех активных объявлений. По состоянию на ноябрь 2026 года среди 309 895 предложений насчитывалось 25 075 исправных автомобилей в ценовом диапазоне от 500 до 2500 долларов, тогда как средняя цена всего рынка достигла 9800 долларов. Типичный автомобиль в этом сегменте стоит в среднем 1600 долларов, выпущен в 2001 году и имеет заявленный пробег около 207 000 км. Лишь в 4203 объявлениях продавцы указали отсутствие повреждений, тогда как в более чем 20 000 случаев состояние кузова вообще не уточнялось.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Дешевые машины

Основу самого доступного сегмента составляют массовые и простые в обслуживании машины, которые десятилетиями эксплуатируются на отечественных дорогах.

Daewoo Lanos (2854 объявления); Lada 110 (1447 объявлений); Lada 2109 (1105 объявлений); Lada 21099 (1089 объявлений); Lada 2107 (1069 объявлений).

Среди популярных иномарок в первую десятку также вошли Opel Vectra и Volkswagen Passat, однако их медианный год выпуска составляет 1993 и 1991 соответственно. Заявленный пробег европейских моделей достигает 311 000 и 350 000 км, что требует особенно тщательной проверки перед сделкой.

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Состояние и пробег

Цифрам на одометре в этом ценовом диапазоне нельзя доверять без проверки, ведь для моделей Lada 2107 и 2106 средний пробег в базе составляет всего 100 000 км при среднем годе выпуска 2003 и 1988. Реальный пробег таких машин за десятилетие эксплуатации значительно больше, поэтому показания приборов стоит сверять с регистрационной историей и фактическим износом салона.

В категории до 2500 долларов решающее значение имеет техническое состояние конкретного экземпляра, а не марка или модель на капоте. Исправный Daewoo Lanos за 2300 долларов с целым кузовом и ухоженным двигателем окажется выгоднее более дешевого аналога за 1500 долларов, который сразу потребует сварки порогов, замены резины и ремонта тормозов.

Покупателям стоит заранее заложить финансовый резерв на первое техническое обслуживание и непредвиденные мелкие ремонты.

Проверка автомобиля

Перед оформлением документов необходимо сверить номер VIN на кузове и в свидетельстве о регистрации, а также проверить автомобиль на наличие юридических ограничений. При осмотре основное внимание следует уделить состоянию несущих элементов кузова, днища и мест крепления подвески. Борьба со сквозной коррозией часто обходится дороже, чем ремонт двигателя.

Двигатель желательно запускать исключительно в холодном состоянии, чтобы оценить работу систем без предварительного прогрева продавцом, а затем осмотреть ходовую часть на подъемнике. Также стоит проверить заряд аккумулятора, работу генератора, обогревателя салона, освещения и замков, поскольку мелкая электроника в старых машинах способна отнять немало времени и средств.

В целом автомобиль в пределах 2500 долларов подойдет водителям для коротких ежедневных поездок при условии готовности к простому оснащению и периодическим визитам в сервис. В рамках такого бюджета более практичным выбором будет подержанный Daewoo Lanos с доступными запчастями, чем более старая и сложная по конструкции иномарка.

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