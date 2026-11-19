Lexus ES 350 2007 года. Фото: netcarshow.com

Найти подержанные автомобили премиум-класса стоимостью до 10 000 долларов вполне реально, однако расходы на их содержание зачастую оказываются слишком высокими. Оригинальные запчасти для таких марок обычно стоят заметно дороже, чем аналогичные узлы для массового рынка. Однако отдельные модификации Lexus, Acura, Audi и Land Rover используют общие детали с популярными моделями Toyota, Honda, Volkswagen и Mitsubishi.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Принцип экономии

Фирменные детали для люксовых брендов почти всегда стоят значительно дороже аналогичных узлов для их массовых родственников. Когда водяной насос, катушка зажигания или стартер подходят также к популярным моделям Toyota или Honda, найти такую запчасть в наличии гораздо проще, а цена будет ощутимо ниже.

В то же время механическая совместимость зависит от конкретного объема двигателя, года выпуска и типа коробки передач. Именно поэтому перед заказом любой детали от массовой модели ее артикул обязательно нужно проверять по VIN-коду автомобиля.

Доступные запчасти

Седан Lexus ES 350 поколения XV40 (2006–2012) с бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л (2GR-FE) технически близок к популярной Toyota Camry XV40. В каталогах для обеих машин указан общий водяной насос 16100-39456. Lexus ES 2008 года на рынке оценивался в 8000 долларов.

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Аналогичное преимущество имеет спортивный седан Acura TSX первого поколения (2003–2008) с бензиновым двигателем объемом 2,4 л. Его водяной насос 19200-RAA-A01 совпадает с деталью для отдельных версий Honda Accord 2.4 2006 года. Спортседан Acura 2006 года продавали за 6500 долларов.

Компактный хэтчбек Audi A3 8P (2003–2013) оснащён надежным дизельным двигателем 1.9 TDI. Для определенных модификаций этой модели и Volkswagen Golf V 1.9 TDI каталог SEG предлагает одинаковый стартер 02E 911 023 L, а саму Audi 2008 года выставляли по цене 7500 долларов.

Популярный кроссовер Lexus RX 350 второго поколения (2006–2008) использует немало общих компонентов с Toyota Highlander 3.5 V6 2008 года. В частности, для этих автомобилей подходит одна и та же катушка зажигания YEC IGC112F. Премиальный кроссовер Lexus 2007 года предлагали за 8900 долларов.

Кроссовер Land Rover Freelander второго поколения 2008 года в дизельной модификации 2.2 TD4 выставляли за 8999 долларов. Для этого двигателя и Mitsubishi Outlander II 2.2 DI-D каталоги указывают общий водяной насос с кросс-номерами LR001309 и MN982187.

Нюансы выбора

Наличие дешевых запчастей от массовых брендов не отменяет других расходов на содержание старого премиального автомобиля. При осмотре машины в первую очередь следует тщательно проверить историю сервисного обслуживания, реальное состояние двигателя и работу коробки передач. Кроме того, будущему владельцу следует заранее узнать стоимость специфических кузовных элементов, оптики и деталей подвески. Эти компоненты, как правило, являются уникальными для премиальной марки и не имеют дешевых аналогов среди массовых моделей.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили можно купить в Украине менее чем за 2500 долларов. Типичный автомобиль в этом сегменте стоит в среднем 1600 долларов, выпущен в 2001 году и имеет заявленный пробег около 207 000 км.

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