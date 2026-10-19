Nissan X-Trail 2008 року. Фото: netcarshow.com

Складні зимові умови та засніжені дороги вимагають від автомобіля підвищеної прохідності. У бюджеті до 9000 доларів практичні кросовери з пробігом залишаються гарним вибором для українських водіїв. Наявність повного приводу та високий дорожній просвіт суттєво полегшують рух по заметах та ожеледі. Проте реальні можливості машини залежать від технічного стану муфти, трансмісії та якісних шин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Популярні моделі

Французький Renault Duster (2011–2014) вважається наймолодшим представником у цьому ціновому сегменті. Автомобіль оснащували бензиновими моторами об'ємом 1,6 л або 2 л, а коротка перша передача на механічній коробці допомагає легко рушати з місця на глибокому снігу.

Корейський Hyundai Tucson (2006–2010) пропонує простий 2-літровий атмосферний двигун, а режим Lock дозволяє примусово заблокувати електромагнітну муфту на невеликій швидкості.

Японський позашляховик Suzuki Grand Vitara (2006–2010) отримав справжній постійний повний привід з блокуванням міжосьового диференціала та понижувальною передачею. Таке технічне оснащення дає максимальну впевненість на важкому бездоріжжі, але вимагає уважної перевірки стану днища та трансмісії.

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Поради покупцям

Модель Nissan X-Trail (2007–2010) приваблює високою посадкою, містким багажником та фірмовою системою All-Mode 4x4-i. Проте модифікації з варіатором вимагають ретельної комп'ютерної діагностики та підтвердження регулярної заміни оливи в коробці.

Перед укладанням угоди кожну машину варто обов'язково оглянути на підіймачу для перевірки підвіски, системи приводу та наявності корозії.

Навіть найкращий повний привід втрачає ефективність у разі зносу електронної муфти чи встановлення старих шин.

Тому під час вибору вживаного авто підсумковий стан конкретного екземпляра завжди залишається важливішим за рік його випуску.

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