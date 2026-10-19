Nissan X-Trail 2008 года. Фото: netcarshow.com

Сложные зимние условия и заснеженные дороги требуют от автомобиля повышенной проходимости. В бюджете до 9000 долларов практичные кроссоверы с пробегом остаются хорошим выбором для украинских водителей. Наличие полного привода и высокий дорожный просвет существенно облегчают движение по сугробам и гололеду. Однако реальные возможности машины зависят от технического состояния муфты, трансмиссии и качественных шин.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Популярные модели

Французский Renault Duster (2011–2014) считается самым молодым представителем в этом ценовом сегменте. Автомобиль оснащался бензиновыми двигателями объемом 1,6 л или 2 л, а короткая первая передача на механической коробке передач помогает легко трогаться с места на глубоком снегу.

Корейский Hyundai Tucson (2006–2010) предлагает простой 2-литровый атмосферный двигатель, а режим Lock позволяет принудительно заблокировать электромагнитную муфту на небольшой скорости.

Японский внедорожник Suzuki Grand Vitara (2006–2010) получил настоящий постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Такое техническое оснащение обеспечивает максимальную уверенность на сложной бездорожной местности, но требует тщательной проверки состояния днища и трансмиссии.

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Просторный японский кроссовер Mitsubishi Outlander XL (2007–2010) с бензиновым двигателем объемом 2,4 л предлагает удобную систему привода с несколькими режимами работы.

Советы покупателям

Модель Nissan X-Trail (2007–2010) привлекает высокой посадкой, вместительным багажником и фирменной системой All-Mode 4x4-i. Однако модификации с вариатором требуют тщательной компьютерной диагностики и подтверждения регулярной замены масла в коробке.

Перед заключением сделки каждую машину обязательно следует осмотреть на подъемнике для проверки подвески, системы привода и наличия коррозии.

Даже самый лучший полный привод теряет эффективность в случае износа электронной муфты или установки старых шин.

Поэтому при выборе подержанного автомобиля общее состояние конкретного экземпляра всегда важнее года его выпуска.

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