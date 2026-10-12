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Главная Авто Лучшие полноприводные б/у кроссоверы до 9000 долларов в Украине

Лучшие полноприводные б/у кроссоверы до 9000 долларов в Украине

Ua ru
12 октября 2026 17:30
ТОП-5 кроссоверов с полным приводом до 9000 долларов в Украине
Suzuki Grand Vitara второго поколения. Фото: Suzuki

На украинском вторичном рынке в ценовом диапазоне до 9000 долларов можно найти надежные автомобили для сложных дорожных условий. Практичные подержанные кроссоверы 2006–2014 годов выпуска с полным приводом часто оснащены атмосферными бензиновыми двигателями с простым распределенным впрыском. Большинство из этих моторов хорошо подходят для последующей установки газобаллонного оборудования (ГБО). Выбор конкретной модели зависит от требований к комфорту, состоянию трансмиссии и проходимости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Городские кроссоверы

Корейский Hyundai Tucson (2006–2010) предлагает простой 2-литровый атмосферный двигатель G4GC мощностью 141 л.с. Задняя ось в этой машине подключается с помощью электронной муфты, которая имеет режим принудительной блокировки на низкой скорости. При осмотре автомобиля стоит проверить состояние самой муфты, кардана и шлицевых соединений.

Японский Mitsubishi Outlander XL (2007–2010) оснащался 2,4-литровым двигателем 4B12 мощностью 170 л.с. с цепным приводом ГРМ. Фирменная система полного привода имеет удобные режимы 2WD, 4WD Auto и Lock для снега и грязи. При покупке версии с вариатором важно тщательно проверить историю обслуживания коробки передач.

Полноприводные флагманы

Японский Suzuki Grand Vitara (2006–2010) выделяется среди конкурентов действительно высокой проходимостью. Внедорожник оснащался атмосферными двигателями 2.0 J20A и 2.4 J24B. Модель имеет постоянный полный привод, блокировку межосевого дифференциала и настоящую понижающую передачу.

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Другой популярный вариант Nissan X-Trail T31 (2007–2010) предлагает бензиновые двигатели 2.0 MR20DE и 2.5 QR25DE. Интеллектуальная система All-Mode 4x4-i позволяет выбирать между передним, автоматическим и заблокированным приводом. Перед покупкой обязательно следует проверить состояние вариатора и раздаточной коробки.

Бюджетный француз

Renault Duster (2011–2014) является новейшим автомобилем в этой бюджетной категории. Полноприводные модификации комплектовались надежными бензиновыми двигателями 1.6 K4M или 2.0 F4R и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Очень короткая первая передача заменяет понижающий ряд и помогает уверенно преодолевать сложные участки дороги.

Перед окончательным оформлением сделки любой кроссовер требует независимой диагностики. Специалисты должны оценить состояние муфты, редукторов, топливной системы и сверить реальный пробег на одометре.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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