Лучшие семейные кроссоверы в Украине в 2026 году: ТОП-5 авто

Nissan X-Trail 2026 года. Фото: netcarshow.com

Практичность и надежность остаются главными критериями при выборе автомобиля для всей семьи. Украинский рынок предлагает немало интересных вариантов в этом сегменте. Производители активно внедряют современные технологии, поэтому популярные кроссоверы становятся более экономичными и удобными. Далее рассмотрим пять ключевых моделей, которые в этом году завоевали наибольшую популярность у покупателей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Японский выбор

Nissan X-Trail предлагает покупателям два варианта электрифицированных силовых агрегатов. Версия MHEV использует дополнительный электромотор для помощи бензиновому двигателю при разгоне. Модификация e-Power работает иначе, ведь бензиновый двигатель здесь лишь заряжает аккумулятор через генератор. Такая система обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7–7,2 секунды. Автомобиль отлично держит дорогу на скорости и сохраняет плавность хода на неровностях. Производитель предлагает варианты на 5 или 7 мест, а также модификации с полным приводом 4х4.

Toyota RAV4 шестого поколения имеет все шансы повторить успех предшественников. Новое поколение продается исключительно в виде обычного или подключаемого гибрида. Версия с подзарядкой от сети позволяет проехать до 126 км только на электротяге. Оба варианта оснащены 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем общей мощностью от 230 до 329 л.с. Покупатели могут выбрать передний или полный привод, при котором заднюю ось приводит в движение отдельный электродвигатель. Для поклонников активного стиля существует версия GR Sport с особым дизайном, расширенной на 20 мм колеей и 20-дюймовыми колесами.

Немецкая классика

Volkswagen Tiguan третьего поколения остается верным традиционным решениям. В отличие от многих конкурентов, этот автомобиль продается без вспомогательных электродвигателей. Покупателям доступны 2-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью 265 л.с. или 2-литровый дизель мощностью от 150 до 193 л.с. Все версии комплектуются 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

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Интерьер автомобиля получил современные мониторы и новую системную архитектуру, но сохранил сдержанный стиль. Производитель оставил в линейке модификации с полным приводом 4х4. Автомобиль сочетает в себе привычную техническую базу, высокое качество сборки и практичность для повседневных поездок.

Практический комфорт

Honda CR-V шестого поколения предлагает просторный салон и очень плавную езду. Модель доступна как обычный гибрид или версия Plug-in с запасом хода на электротяге 77–79 км. Бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 148 л.с. обычно работает как генератор для зарядки аккумулятора. ДВС подключается непосредственно к колесам только при движении со скоростью 90–110 км/ч. Полный привод работает в автоматическом режиме без вмешательства водителя.

Škoda Kodiaq построена на общей платформе с Volkswagen Tiguan, но имеет свои особенности. Чешский кроссовер длиннее на 20 см, поэтому предлагает больше места в салоне и практичный 7-местный вариант. В Украине модель продается с 2-литровыми турбодвигателями: бензиновыми TFSI мощностью 190 или 204 л.с. и дизельными TDI мощностью 150 или 193 л.с. Все модификации оснащены 7-ступенчатой коробкой DSG и доступны с передним или полным приводом.

Ранее Новини.LIVE писали, какой гибридный кроссовер заставит забыть о Toyota RAV4. Модель разработана для водителей, которым нужно практичное транспортное средство без переплаты за лишние габариты.

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