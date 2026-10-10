Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие семейные кроссоверы на украинском рынке в 2026 году

Лучшие семейные кроссоверы на украинском рынке в 2026 году

Ua ru
10 октября 2026 15:45
Лучшие семейные кроссоверы в Украине в 2026 году: ТОП-5 авто
Nissan X-Trail 2026 года. Фото: netcarshow.com

Практичность и надежность остаются главными критериями при выборе автомобиля для всей семьи. Украинский рынок предлагает немало интересных вариантов в этом сегменте. Производители активно внедряют современные технологии, поэтому популярные кроссоверы становятся более экономичными и удобными. Далее рассмотрим пять ключевых моделей, которые в этом году завоевали наибольшую популярность у покупателей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Реклама

Японский выбор

Nissan X-Trail предлагает покупателям два варианта электрифицированных силовых агрегатов. Версия MHEV использует дополнительный электромотор для помощи бензиновому двигателю при разгоне. Модификация e-Power работает иначе, ведь бензиновый двигатель здесь лишь заряжает аккумулятор через генератор. Такая система обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7–7,2 секунды. Автомобиль отлично держит дорогу на скорости и сохраняет плавность хода на неровностях. Производитель предлагает варианты на 5 или 7 мест, а также модификации с полным приводом 4х4.

Toyota RAV4 шестого поколения имеет все шансы повторить успех предшественников. Новое поколение продается исключительно в виде обычного или подключаемого гибрида. Версия с подзарядкой от сети позволяет проехать до 126 км только на электротяге. Оба варианта оснащены 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем общей мощностью от 230 до 329 л.с. Покупатели могут выбрать передний или полный привод, при котором заднюю ось приводит в движение отдельный электродвигатель. Для поклонников активного стиля существует версия GR Sport с особым дизайном, расширенной на 20 мм колеей и 20-дюймовыми колесами.

Немецкая классика

Volkswagen Tiguan третьего поколения остается верным традиционным решениям. В отличие от многих конкурентов, этот автомобиль продается без вспомогательных электродвигателей. Покупателям доступны 2-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью 265 л.с. или 2-литровый дизель мощностью от 150 до 193 л.с. Все версии комплектуются 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

Читайте также:

Интерьер автомобиля получил современные мониторы и новую системную архитектуру, но сохранил сдержанный стиль. Производитель оставил в линейке модификации с полным приводом 4х4. Автомобиль сочетает в себе привычную техническую базу, высокое качество сборки и практичность для повседневных поездок.

Практический комфорт

Honda CR-V шестого поколения предлагает просторный салон и очень плавную езду. Модель доступна как обычный гибрид или версия Plug-in с запасом хода на электротяге 77–79 км. Бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 148 л.с. обычно работает как генератор для зарядки аккумулятора. ДВС подключается непосредственно к колесам только при движении со скоростью 90–110 км/ч. Полный привод работает в автоматическом режиме без вмешательства водителя.

Škoda Kodiaq построена на общей платформе с Volkswagen Tiguan, но имеет свои особенности. Чешский кроссовер длиннее на 20 см, поэтому предлагает больше места в салоне и практичный 7-местный вариант. В Украине модель продается с 2-литровыми турбодвигателями: бензиновыми TFSI мощностью 190 или 204 л.с. и дизельными TDI мощностью 150 или 193 л.с. Все модификации оснащены 7-ступенчатой коробкой DSG и доступны с передним или полным приводом.

Ранее Новини.LIVE писали, какой гибридный кроссовер заставит забыть о Toyota RAV4. Модель разработана для водителей, которым нужно практичное транспортное средство без переплаты за лишние габариты.

Также читайте о лучших альтернативах семейному кроссоверу Toyota Highlander. Современные автомобили других брендов предлагают более доступные цены, более богатую базовую комплектацию и больше пространства в салоне.

авто автомобиль Volkswagen Honda Nissan Toyota кроссовер Škoda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации