Вместо Toyota Highlander: лучшие трехрядные кроссоверы для семьи

Toyota Highlander 2026 года. Фото: edmunds.com

Японский кроссовер Toyota Highlander долгое время оставался одним из самых популярных 3-рядных автомобилей для больших семей. Однако рост стартовой цены из-за обязательного полного привода и перехода модели на электрическую силовую установку заставляют покупателей искать другие варианты. Современные семейные кроссоверы от других брендов предлагают более доступные цены, более богатую базовую комплектацию и больше пространства в салоне. Эксперты выделяют четыре ярких модели, которые по многим параметрам превосходят японский флагман.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Корейские лидеры

Новое поколение Kia Telluride предлагает более богатую комплектацию по цене от 39 190 долларов, что существенно дешевле, чем у японского конкурента. Автомобиль оснащен турбированным 4-цилиндровым двигателем мощностью 274 л.с. с крутящим моментом 422 Нм. Салон отличается двойным 12,3-дюймовым панорамным дисплеем с поддержкой видеосервисов и увеличенным пространством для ног пассажиров.

Обновленный Hyundai Palisade предлагает покупателям атмосферный 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 287 л.с. или 2,5-литровый турбодвигатель. Стартовая цена модели составляет 39 435 долларов. Интерьер выполнен из мягкой кожи без острых углов, а мультимедийная система с навигацией получила 12,3-дюймовый экран и качественную акустику с 8 динамиками уже в базовой версии. Внедорожная модификация XRT Pro дополнительно предлагает увеличенный клиренс и межколесный дифференциал ограниченного скольжения.

Западные альтернативы

Американский Ford Explorer построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя, что обеспечивает превосходную управляемость. Базовый 2,3-литровый турбодвигатель развивает 300 л.с., а спортивная 3-литровая версия V6 twin-turbo 400 л.с. и 576 Нм крутящего момента. Мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном работает на базе Android Auto, а для водителя доступен фирменный автопилот BlueCruise. Штатный фаркоп позволяет буксировать грузы массой до 2 268 кг.

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Немецкий Volkswagen Atlas выделяется практичным квадратным кузовом с тремя рядами полноценных сидений для взрослых пассажиров. Цена модели начинается от 39 310 долларов за версию с турбомотором мощностью 269 л.с. В базовую комплектацию входят передние сиденья с вентиляцией и подогревом, 3-зонный климат-контроль, цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и светодиодные фары. Второй ряд сидений без проблем вмещает три детских автокресла рядом, что делает его отличным выбором для большой семьи.

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