Замість Toyota Highlander: кращі трирядні кросовери для сім'ї

Toyota Highlander 2026 року. Фото: edmunds.com

Японський кросовер Toyota Highlander тривалий час залишався одним з найпопулярніших 3-рядних автомобілів для великих родин. Проте зростання початкової ціни через обов'язковий повний привод та перехід моделі на електричні рейки змушують покупців шукати інші варіанти. Сучасні сімейні кросовери від інших брендів пропонують доступніші цінники, багатше базове оснащення та більше простору в салоні. Експерти виділяють чотири яскраві моделі, які за багатьма параметрами перевершують японського флагмана.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Корейські лідери

Нове покоління Kia Telluride пропонує багатше оснащення за ціною від 39 190 доларів, що суттєво дешевше за японського конкурента. Автомобіль має турбований 4-циліндровий мотор потужністю 274 к.с. з крутним моментом 422 Нм. Салон відрізняється подвійним 12,3-дюймовим панорамним дисплеєм з підтримкою відеосервісів та збільшеним запасом простору для ніг пасажирів.

Оновлений Hyundai Palisade пропонує покупцям атмосферний 3,5-літровий мотор V6 на 287 к.с. або 2,5-літровий турбодвигун. Початкова ціна моделі становить 39 435 доларів. Інтер'єр виконано з м'якої шкіри без гострих кутів, а мультимедійна система з навігацією отримала 12,3-дюймовий екран і якісну акустику з 8 динаміками вже у базовій версії. Позашляхова модифікація XRT Pro додатково пропонує збільшений кліренс та міжколісний диференціал обмеженого тертя.

Західні альтернативи

Американський Ford Explorer побудовано на задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням мотора, що забезпечує чудову керованість. Базовий 2,3-літровий турбомотор видає 300 к.с., а спортивна 3-літрова версія V6 twin-turbo розвиває 400 к.с. та 576 Нм крутного моменту. Мультимедійна система з 13,2-дюймовим екраном працює на базі Android Auto, а для водія доступний фірмовий автопілот BlueCruise. Штатний фаркоп дозволяє буксирувати вантажі масою до 2 268 кг.

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Німецький Volkswagen Atlas виділяється практичним квадратним кузовом з трьома рядами повноцінних сидінь для дорослих пасажирів. Ціна моделі починається від 39 310 доларів за версію з турбомотором потужністю 269 к.с. У базове оснащення входять передні крісла з вентиляцією та підігрівом, тризонний клімат-контроль, цифровий щиток приладів на 10,25 дюйма та світлодіодні фари. Другий ряд сидінь без проблем вміщує три дитячих автокрісла поруч, що робить його чудовим вибором для великої родини.

Раніше Новини.LIVE писали, які великі сімейні кросовери найкраще заощаджують пальне. Сучасний ринок пропонує велике різноманіття: від традиційних бензинових версій V6 до високоефективних гібридних силових установок.

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