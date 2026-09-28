Який сімейний мінівен вибрати у 2026 році: рейтинги надійності

Toyota Sienna Hybrid 2026 року. Фото: exploresetoyota.com

Практичні мінівени залишаються неповторним класом завдяки зсувним дверям, низькій посадці та величезному внутрішньому простору. Сучасні сімейні автомобілі дарують високий рівень комфорту та безпеки під час тривалих подорожей. Експерти визначили найкращі варіанти для купівлі у 2026 році. За даними Car and Driver, чотири моделі японських, корейських та американських брендів демонструють найкращу довговічність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Японські лідери

Гібридний Toyota Sienna Hybrid 2026 року показує високу економність близько 6,5 л/100 км у змішаному циклі. Модель має 10 подушок безпеки, систему моніторингу сліпих зон і комплекс активної допомоги водієві. Виробник надає три роки або 58 000 км базової гарантії, а гарантія на гібридні компоненти діє 10 років або 240 000 км.

Мінівен Honda Odyssey вміщує до восьми пасажирів і пропонує трансформовані сидіння другого ряду Magic Slide. Середня витрата пального становить близько 12,4 л/100 км у міському циклі та 8,4 л/100 км на шосе. У базове оснащення входять адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху та один рік або 19 000 км безплатного технічного обслуговування.

Надійні альтернативи

Корейський Kia Carnival отримав яскравий дизайн у стилі кросоверів, зберігаючи велике багажне відділення за третім рядом сидінь. За даними Car and Driver, очікувана витрата пального становить 13,1 л/100 км у місті та 9 л/100 км на трасі. Модель приваблює тривалою заводською гарантією на силовий агрегат терміном на 10 років або 160 000 км.

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Американський Chrysler Pacifica доступний із бензиновим мотором або гібридною установкою Plug-in Hybrid. За даними Car and Driver, бензинова версія оснащується унікальними сидіннями Stow 'n Go, які складаються в рівну підлогу для перевезення великогабаритного вантажу. Стандартний комплекс безпеки включає систему автоматичного екстреного гальмування з виявленням пішоходів, а гарантія на гібридні вузли сягає 10 років або 160 000 км.

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