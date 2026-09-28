Какой семейный минивэн выбрать в 2026 году: рейтинги надежности

Toyota Sienna Hybrid 2026 года. Фото: exploresetoyota.com

Практичные минивэны остаются уникальным классом благодаря сдвижным дверям, низкой посадке и огромному внутреннему пространству. Современные семейные автомобили обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности во время длительных поездок. Эксперты определили лучшие варианты для покупки в 2026 году. По данным Car and Driver, четыре модели японских, корейских и американских брендов демонстрируют наилучшую долговечность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Японские лидеры

Гибридная Toyota Sienna Hybrid 2026 года демонстрирует высокую экономичность около 6,5 л/100 км в смешанном цикле. Модель оснащена 10 подушками безопасности, системой мониторинга слепых зон и комплексом активной помощи водителю. Производитель предоставляет три года или 58 000 км базовой гарантии, а гарантия на гибридные компоненты действует 10 лет или 240 000 км.

Минивэн Honda Odyssey вмещает до восьми пассажиров и предлагает трансформируемые сиденья второго ряда Magic Slide. Средний расход топлива составляет около 12,4 л/100 км в городском цикле и 8,4 л/100 км на шоссе. В базовую комплектацию входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и один год или 19 000 км бесплатного технического обслуживания.

Надежные альтернативы

Корейский Kia Carnival получил яркий дизайн в стиле кроссоверов, сохранив большой багажный отсек за третьим рядом сидений. По данным Car and Driver, ожидаемый расход топлива составляет 13,1 л/100 км в городе и 9 л/100 км на трассе. Модель привлекает длительной заводской гарантией на силовой агрегат сроком на 10 лет или 160 000 км.

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Американский Chrysler Pacifica доступен с бензиновым двигателем или гибридной установкой Plug-in Hybrid. По данным Car and Driver, бензиновая версия оснащается уникальными сиденьями Stow'n Go, которые складываются в ровный пол для перевозки крупногабаритного груза. Стандартный комплекс безопасности включает систему автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, а гарантия на гибридные узлы составляет 10 лет или 160 000 км.

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