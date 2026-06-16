Лучшие семейные автомобили для покупки в 2026 году

Honda Passport 2026 года. Фото: hondaonregent.ca

При выборе семейного автомобиля главными критериями покупки становятся максимальный уровень безопасности, просторный салон, надежность и повседневная практичность. Эксперты издания U.S. News подготовили рейтинг лучших машин 2026 года, оценив десятки моделей в различных классах. В список победителей вошли как традиционные бензиновые варианты, так и современные технологичные электромобили, способные удовлетворить потребности больших семей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Популярные кроссоверы

В сегменте компактных городских кроссоверов лидерство завоевал корейский Hyundai Tucson, который покорил специалистов вместительным пассажирским салоном и огромным багажным отсеком. Для поклонников экологичного транспорта лучшим выбором стал его родственный вариант Tucson Hybrid, предлагающий лучшую плавность хода по сравнению с конкурентами.

Среди более крупных среднеразмерных моделей с двумя рядами сидений триумфовал Honda Passport благодаря уверенной управляемости и понятной мультимедийной системе.

Большие семьи чаще выбирают трехрядные модификации, где лучшим вариантом назвали обновленный GMC Acadia с его продуманными нишами для мелочей и удобным цифровым интерфейсом.

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В классе среднеразмерных гибридов победил Hyundai Palisade Hybrid, который получил улучшенную динамику разгона и премиальную отделку интерьера.

Экологичный транспорт

Поклонникам автомобилей с возможностью подзарядки от розетки эксперты рекомендуют плагин-гибрид Mazda CX-90 PHEV, который сочетает яркий дизайн с острой управляемостью.

Среди чистых электромобилей лидером компактного класса признан Hyundai Ioniq 5, демонстрирующий солидный реальный запас хода и поддерживающий технологию сверхбыстрой зарядки.

В более дорогом среднеразмерном электрическом сегменте первое место занял новый трехрядный Hyundai Ioniq 9, который обеспечивает отличную автономность во время дальних поездок.

Идеальным пассажирским вариантом для большой семьи остается Kia Carnival, который удачно сочетает пространство классического минивэна со стильным внешним видом современного кроссовера. Автомобиль предлагает уютный интерьер, предсказуемое поведение на дороге и долгосрочную заводскую гарантию.

В традиционном легковом классе лучшим среднеразмерным седаном признаны Honda Accord и его гибридная версия Accord Hybrid, которые ценятся за низкий расход топлива, простые цифровые органы управления и высокий уровень пассивной безопасности.

Выносливые пикапы

Для семей, которые совмещают домашние дела с путешествиями и перевозкой тяжелого снаряжения, эксперты подобрали надежные автомобили. Лучшим среднеразмерным семейным пикапом стал Honda Ridgeline, который имеет уникальные гибкие решения для крепления багажа на платформе и мягкий ход.

Среди полноразмерных тяжелых пикапов первое место завоевал японский Toyota Tundra. Эта модель привлекает уверенным быстрым ускорением, щедрым базовым оснащением, простой мультимедиа и высоким качеством деталей интерьера.

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