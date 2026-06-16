Найкращі сімейні автомобілі для купівлі у 2026 році

Honda Passport 2026 року. Фото: hondaonregent.ca

Під час вибору сімейного автомобіля головними критеріями купівлі стають максимальний рівень безпеки, просторий салон, надійність та щоденна практичність. Експерти видання U.S. News підготували рейтинг найкращих машин 2026 року, оцінивши десятки моделей у різних класах. До списку переможців увійшли як традиційні бензинові варіанти, так і сучасні технологічні електромобілі, здатні задовольнити потреби великих родин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Популярні кросовери

У сегменті компактних міських кросоверів лідерство виборов корейський Hyundai Tucson, який підкупив фахівців містким пасажирським салоном та величезним багажним відсіком. Для шанувальників екологічного транспорту найкращим вибором став його споріднений варіант Tucson Hybrid, що пропонує кращу плавність ходу порівняно з конкурентами.

Серед більших середньорозмірних моделей з двома рядами сидінь тріумфував Honda Passport завдяки впевненій керованості та зрозумілій мультимедійній системі.

Великі родини частіше обирають трирядні модифікації, де найкращим варіантом назвали оновлений GMC Acadia з його продуманими нішами для дрібниць та зручним цифровим інтерфейсом.

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У класі середньорозмірних гібридів переміг Hyundai Palisade Hybrid, який отримав покращену динаміку розгону та преміальне оздоблення інтер'єру.

Екологічний транспорт

Шанувальникам авто з можливістю підзарядки від розетки експерти рекомендують плагін-гібрид Mazda CX-90 PHEV, який поєднує яскравий дизайн з гострою драйверською керованістю.

Серед чистих електромобілів лідером компактного класу визнано Hyundai Ioniq 5, що демонструє солідний реальний запас ходу та підтримує технологію надшвидкої зарядки.

У дорожчому середньорозмірному електричному сегменті перше місце посів новий трирядний Hyundai Ioniq 9, який забезпечує відмінну автономність під час далеких подорожей.

Ідеальним пасажирським варіантом для великої родини залишається Kia Carnival, який вдало поєднує простір класичного мінівена зі стильним зовнішнім виглядом сучасного кросовера. Автомобіль пропонує затишний інтер'єр, передбачувану поведінку на дорозі та довгострокову заводську гарантію.

У традиційному легковому класі найкращим середньорозмірним седаном визнано Honda Accord та його гібридну версію Accord Hybrid, які цінуються за низьке споживання палива, прості цифрові органи керування та високий рівень пасивної безпеки.

Витривалі пікапи

Для родин, які поєднують домашні справи з подорожами та перевезенням важкого спорядження, експерти підібрали надійні авто. Найкращим середньорозмірним сімейним пікапом став Honda Ridgeline, який має унікальні гнучкі рішення для кріплення багажу на платформі та м'який хід.

Серед повнорозмірних важких пікапів перше місце завоював японський Toyota Tundra. Ця модель приваблює впевненим швидким прискоренням, щедрим базовим оснащенням, простою мультимедіа та високою якістю деталей інтер'єру.

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