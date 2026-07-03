ТОП-10 найекономніших сімейних кросоверів з трьома рядами сидінь

Kia Sorento Hybrid 2026 року. Фото: jdpower.com

Вибір сімейного автомобіля зазвичай вимагає балансу між простором, комфортом та довгостроковою вартістю утримання. Хоча місткість багажника та сучасні технології частіше опиняються в центрі уваги, паливні витрати стають однією з найбільших статей бюджету під час експлуатації. Для покупців навіть мінімальна різниця в економічності може обернутися суттєвою щорічною економією. Сучасний ринок пропонує велике різноманіття: від традиційних бензинових версій V6 до високоефективних гібридних силових установок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Бензинові моделі

Німецький кросовер Volkswagen Atlas пропонує просторий 7-місний салон та великий багажник. Модель оснащена 2-літровим турбомотором потужністю 269 к.с. у поєднанні з 8-ступеневим автоматом. Автомобіль витрачає близько 11,8 л/100 км у місті та 8,7 л/100 км на трасі, забезпечуючи при цьому тягове зусилля до 2268 кг.

Японський Nissan Pathfinder зберіг класичний атмосферний 3,5-літровий двигун V6 та 9-ступеневу автоматичну коробку. Завдяки традиційній конструкції він здатний буксирувати причепи вагою до 2722 кг, а показники паливної ефективності становлять 11,2 л/100 км у міському режимі та 8,7 л/100 км на заміському шосе.

Легендарний Ford Explorer у своїй найекономнішій задньопривідній версії використовує 2,3-літрову турбочетвірку EcoBoost та 10-ступеневий автомат. Американський автомобіль нещодавно пройшов планове оновлення мультимедійної системи та дизайну. Показники споживання пального зафіксовані на рівні 11,8 л/100 км у місті та 8,1 л/100 км на трасі.

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Плагін-гібриди

Стильний японський кросовер Mazda CX-90 PHEV пропонує преміальну якість оздоблення салону та чудову динаміку. Машина здатна проїхати виключно на електричній тязі до 42 км. Загальна паливна ефективність цієї повнопривідної моделі у комбінованому циклі еквівалентна приблизно 4,2 л/100 км.

Шведський люксовий Volvo XC90 T8 AWD став єдиним представником преміумсегмента, який увійшов до цього переліку. Його гібридна силова установка видає сумарну потужність 455 к.с. та забезпечує гарне тягове зусилля у 2400 кг. Виключно на живленні від акумуляторної батареї місткістю 14,7 кВт-год кросовер може подолати до 40 км.

Ефективні гібриди

Корейський Hyundai Palisade Hybrid відкриває нове покоління моделі з подовженою колісною базою та 2,5-літровим турбомотором на 329 к.с. Роботу двигуна підтримують два електромотори, що дозволяє споживати всього 7,1 л/100 км у місті та 6,7 л/100 км на трасі. Його корпоративний родич Kia Telluride Hybrid використовує аналогічну технічну архітектуру та брутальний дизайн, демонструючи витрату близько 6,9 л/100 км у міському циклі.

Японська Toyota Highlander Hybrid оснащена перевіреним 2,5-літровим атмосферником, трьома електромоторами та варіатором CVT. Модель вміщує до восьми пасажирів та витрачає близько 6,7 л/100 км у будь-яких режимах руху. Більша версія Toyota Grand Highlander Hybrid з переднім приводом пропонує повноцінні місця для дорослих на третьому ряду та рекордну міську економічність на рівні 6,4 л/100 км.

Лідером за мінімальними витратами став компактніший трирядний кросовер Kia Sorento Hybrid. Його турбодвигун об'ємом 1,6 л та один електромотор у передньопривідному виконанні споживають 6,4 л/100 км у місті та 6,5 л/100 км на трасі. Сплатою за таку паливну економічність став обмежений показник ваги причепа, який становить лише 907 кг.

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