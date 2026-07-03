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Главная Авто Названы большие семейные кроссоверы с лучшим расходом топлива

Названы большие семейные кроссоверы с лучшим расходом топлива

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:50
ТОП-10 самых экономичных семейных кроссоверов с тремя рядами сидений
Kia Sorento Hybrid 2026 года. Фото: jdpower.com

Выбор семейного автомобиля обычно требует баланса между простором, комфортом и долгосрочной стоимостью содержания. Хотя вместимость багажника и современные технологии чаще оказываются в центре внимания, расход топлива становится одной из крупнейших статей бюджета при эксплуатации. Для покупателей даже минимальная разница в экономичности может обернуться существенной ежегодной экономией. Современный рынок предлагает большое разнообразие: от традиционных бензиновых версий V6 до высокоэффективных гибридных силовых установок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Бензиновые модели

Немецкий кроссовер Volkswagen Atlas предлагает просторный 7-местный салон и большой багажник. Модель оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 269 к.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль расходует около 11,8 л/100 км в городе и 8,7 л/100 км на трассе, обеспечивая при этом тяговое усилие до 2268 кг.

Японский Nissan Pathfinder сохранил классический атмосферный 3,5-литровый двигатель V6 и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Благодаря традиционной конструкции он способен буксировать прицепы весом до 2722 кг, а показатели топливной экономичности составляют 11,2 л/100 км в городском режиме и 8,7 л/100 км на загородном шоссе.

Легендарный Ford Explorer в своей самой экономичной заднеприводной версии оснащен 2,3-литровым турбодвигателем EcoBoost и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Американский автомобиль недавно прошел плановое обновление мультимедийной системы и дизайна. Показатели расхода топлива зафиксированы на уровне 11,8 л/100 км в городе и 8,1 л/100 км на трассе.

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Плагин-гибриды

Стильный японский кроссовер Mazda CX-90 PHEV отличается премиальным качеством отделки салона и превосходной динамикой. Автомобиль способен проехать исключительно на электрической тяге до 42 км. Общая топливная эффективность этой полноприводной модели в комбинированном цикле эквивалентна примерно 4,2 л/100 км.

Шведский роскошный Volvo XC90 T8 AWD стал единственным представителем премиум-сегмента, вошедшим в этот список. Его гибридная силовая установка развивает суммарную мощность 455 к.с. и обеспечивает хорошее тяговое усилие в 2400 кг. Исключительно на питании от аккумуляторной батареи емкостью 14,7 кВт-ч кроссовер может преодолеть до 40 км.

Эффективные гибриды

Корейский Hyundai Palisade Hybrid открывает новое поколение модели с удлиненной колесной базой и 2,5-литровым турбомотором мощностью 329 к.с. Работу двигателя поддерживают два электродвигателя, что позволяет расходовать всего 7,1 л/100 км в городе и 6,7 л/100 км на трассе. Его корпоративный родственник Kia Telluride Hybrid использует аналогичную техническую архитектуру и брутальный дизайн, демонстрируя расход около 6,9 л/100 км в городском цикле.

Японская Toyota Highlander Hybrid оснащена проверенным 2,5-литровым атмосферным двигателем, тремя электродвигателями и вариатором CVT. Модель вмещает до восьми пассажиров и расходует около 6,7 л/100 км в любых режимах движения. Более крупная версия Toyota Grand Highlander Hybrid с передним приводом предлагает полноценные места для взрослых на третьем ряду и рекордную городскую экономичность на уровне 6,4 л/100 км.

Лидером по минимальному расходу стал более компактный трёхрядный кроссовер Kia Sorento Hybrid. Его турбодвигатель объемом 1,6 л и один электромотор в переднеприводной версии потребляют 6,4 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на трассе. Ценой такой топливной экономичности стал ограниченный показатель веса прицепа, который составляет всего 907 кг.

Ранее Новини.LIVE писали, какой гибрид Toyota с пробегом выбрать в 2026 году в Украине. Покупатели часто выбирают такие машины из-за заметного снижения расхода топлива в городских пробках и отсутствия привязки к зарядным станциям.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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