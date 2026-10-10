Кращі сімейні кросовери в Україні у 2026 році: ТОП-5 авто

Nissan X-Trail 2026 року. Фото: netcarshow.com

Практичність та надійність залишаються головними критеріями під час вибору авто для всієї родини. Український ринок пропонує чимало цікавих варіантів у цьому сегменті. Виробники активно впроваджують сучасні технології, тому популярні кросовери стають економнішими та зручнішими. Далі розглянемо п’ять ключових моделей, які здобули найбільшу прихильність покупців цього року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Японський вибір

Nissan X-Trail пропонує покупцям два варіанти електрифікованих силових агрегатів. Версія MHEV використовує додатковий електромотор для допомоги бензиновому двигуну під час прискорення. Модифікація e-Power працює інакше, адже бензиновий мотор тут лише заряджає батарею через генератор. Така система забезпечує розгін до 100 км/год за 7–7,2 секунди. Автомобіль чудово тримає дорогу на швидкості та зберігає м'якість ходу на нерівностях. Виробник пропонує варіанти на 5 або 7 місць, а також модифікації з повним приводом 4х4.

Toyota RAV4 шостого покоління має всі шанси повторити успіх попередників. Нова генерація продається виключно у вигляді звичайного або plug-in гібрида. Версія з підзарядкою від мережі дає змогу проїхати до 126 км лише на електротязі. Обидва варіанти мають 2,5-літровий атмосферний бензиновий двигун загальною потужністю від 230 до 329 к.с. Покупці можуть обрати передній або повний привід, де задню вісь обертає окремий електромотор. Для прихильників активного стилю існує версія GR Sport з особливим дизайном, розширеною на 20 мм колією та 20-дюймовими колесами.

Німецька класика

Volkswagen Tiguan третього покоління залишається вірним традиційним рішенням. На відміну від багатьох конкурентів, цей автомобіль продають без допоміжних електричних моторів. Покупцям доступні 2-літровий бензиновий TSI на 265 к.с. або 2-літровий дизель потужністю від 150 до 193 к.с. Усі версії працюють разом із 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG.

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Інтер’єр машини отримав сучасні монітори та нову системну архітектуру, але зберіг стриманий стиль. Виробник залишив у гамі модифікації з повним приводом 4х4. Автомобіль поєднує звичну технічну базу, високу якість збірки та практичність для щоденних поїздок.

Практичний комфорт

Honda CR-V шостої генерації пропонує великий простір у салоні та дуже м'який хід. Модель доступна як звичайний гібрид або версія Plug-in з запасом ходу на електротязі 77–79 км. Бензиновий двигун об'ємом 2 л на 148 к.с. зазвичай працює як генератор для зарядки акумулятора. ДВЗ підключається безпосередньо до коліс тільки під час руху зі швидкістю 90–110 км/год. Повний привід працює в автоматичному режимі без втручання водія.

Škoda Kodiaq побудована на спільній платформі з Volkswagen Tiguan, але має свої особливості. Чеський кросовер довший на 20 см, тому пропонує більше місця в салоні та практичний 7-місний варіант. В Україні модель продають з 2-літровими турбодвигунами: бензиновими TFSI на 190 або 204 к.с. та дизельними TDI на 150 чи 193 к.с. Усі модифікації мають 7-ступеневу коробку DSG та доступні з переднім або повним приводом.

Раніше Новини.LIVE писали, який гібридний кросовер змусить забути про Toyota RAV4. Модель розробили для водіїв, яким потрібен практичний транспортний засіб без переплати за зайві габарити.

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