ТОП-5 кросоверів з повним приводом до 9000 доларів в Україні

Suzuki Grand Vitara другого покоління. Фото: Suzuki

На українському вторинному ринку у бюджеті до 9000 доларів можна знайти надійні автомобілі для складних доріг. Практичні вживані кросовери 2006–2014 років випуску з повним приводом часто оснащені атмосферними бензиновими двигунами з простим розподіленим упорскуванням. Більшість з цих моторів добре підходять для подальшого встановлення газобалонного обладнання (ГБО). Вибір конкретної моделі залежить від вимог до комфорту, стану трансмісії та прохідності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Міські кросовери

Корейський Hyundai Tucson (2006–2010) пропонує простий 2-літровий атмосферний мотор G4GC потужністю 141 к.с. Задня вісь у цій машині підключається за допомогою електронної муфти, яка має режим примусового блокування на низькій швидкості. Під час огляду авто варто перевірити стан самої муфти, кардана та шліцьових з'єднань.

Японський Mitsubishi Outlander XL (2007–2010) оснащувався 2,4-літровим мотором 4B12 на 170 к.с. з ланцюговим приводом ГРМ. Фірмова система повного приводу має зручні режими 2WD, 4WD Auto та Lock для снігу й бруду. Купуючи версію з варіатором, важливо ретельно перевірити історію обслуговування коробки передач.

Повнопривідні флагмани

Японський Suzuki Grand Vitara (2006–2010) вирізняється серед конкурентів справді високою прохідністю. Позашляховик оснащували атмосферними моторами 2.0 J20A та 2.4 J24B. Модель має постійний повний привід, блокування міжосьового диференціала та справжню понижувальну передачу.

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Інший популярний варіант Nissan X-Trail T31 (2007–2010) пропонує бензинові мотори 2.0 MR20DE та 2.5 QR25DE. Розумна система All-Mode 4x4-i дозволяє обирати між переднім, автоматичним та заблокованим приводом. Перед купівлею слід обов'язково діагностувати стан варіатора та роздавальної коробки.

Бюджетний француз

Renault Duster (2011–2014) є найновішим автомобілем у цій бюджетній категорії. Повнопривідні модифікації комплектували надійними бензиновими моторами 1.6 K4M або 2.0 F4R і 6-ступеневою механічною коробкою передач. Дуже коротка перша передача замінює понижувальний ряд і допомагає впевнено долати складні ділянки дороги.

Перед остаточним оформленням угоди будь-який кросовер вимагає незалежної діагностики. Фахівці мають оцінити стан муфти, редукторів, паливної системи та звірити справжній пробіг на одометрі.

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