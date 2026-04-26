Вживані автомобілі Lexus, які варто оминати

Навіть найнадійніші виробники преміальних автомобілів іноді припускаються помилок при проєктуванні нових моделей. Lexus за свою історію випустив кілька машин, які не виправдали очікувань покупців або суттєво поступилися конкурентам за технічними параметрами.

Гібридні прорахунки

Lexus HS 250h (2009–2012) став спробою перетворити успіх Prius на розкішний продукт, проте результат виявився посереднім. Попри якісні матеріали салону та плавність ходу, дизайн моделі нагадував бюджетну Corolla. Гібридна установка об’ємом 2,4 л видавала 187 к.с. та забезпечувала витрату пального на рівні 6,7 л/100 км, але покупці швидко втратили інтерес на користь потужніших європейських конкурентів.

Компактний хетчбек Lexus CT 200h (2011–2020) також не зміг стати повноцінним суперником для Audi A3. Маючи під капотом лише 134 к.с., автомобіль розганявся до 100 км/год за довгі 10,5 с. Поєднання жорсткої підвіски з повільною динамікою зробило модель малопривабливою для преміального сегмента, що призвело до завершення її продажів у Північній Америці задовго до фіналу виробництва.

Дизайнерські експерименти

Lexus SC 430 (2001–2010) вважається одним з найбільш суперечливих кабріолетів останніх десятиліть. Хоча власники цінували надійний двигун V8 потужністю 288 к.с., машина ніколи не була справжнім спорткаром. Розгін до сотні займав 5,8 с, проте відсутність емоційного звуку вихлопу та специфічна зовнішність завадили ринковому успіху моделі.

Читайте також:

Спроба створити трирядний кросовер Lexus RX L (2017–2022) шляхом простого подовження кузова на 11 см також виявилася невдалою. Третій ряд сидінь був практично непридатним для дорослих пасажирів через майже відсутнє місце для ніг. Доступ до задніх крісел вимагав значних зусиль, що нівелювало переваги сімейного авто та змусило бренд замінити модель на практичніший Lexus TX.

Втрачені амбіції

Потужний седан Lexus IS F (2007–2014) мав кинути виклик лідерам спортивного класу, отримавши 5-літровий V8 на 416 к.с. Автомобіль демонстрував відмінну надійність та стабільність, розганяючись до сотні за 4,6 с. Проте консервативні покупці не були готові масово купувати японського конкурента BMW M3, через що загальні продажі склали лише 11 000 одиниць за сім років.

Lexus GS (2011–2020) четвертого покоління був чудовим драйверським седаном, але врешті програв конкуренцію кросоверам. Водночас флагманський Lexus GS LS п’ятої генерації (2018–дотепер) втрачає позиції через відмову від традиційного V8. Навіть з потужним турбованим V6 модель не витримує технологічного суперництва з німецькими лімузинами та новими гравцями ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити Lexus після 160 000 км пробігу. Власники та експерти сходяться на думці, що при належному догляді середній автомобіль бренду може прослужити від 320 000 до 480 000 км.

Також механіки назвали автомобілі 2026 року, які служитимуть десятиліттями. Належна інвестиція в перевірені часом технології забезпечує також високу залишкову вартість транспортного засобу.