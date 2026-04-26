Подержанные автомобили Lexus, которые стоит обходить стороной

Lexus GS 2020 года. Фото: Lexus

Даже самые надежные производители премиальных автомобилей иногда допускают ошибки при проектировании новых моделей. Lexus за свою историю выпустил несколько машин, которые не оправдали ожиданий покупателей или существенно уступили конкурентам по техническим параметрам.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Гібридні прорахунки

Lexus HS 250h (2009-2012) стал попыткой превратить успех Prius в роскошный продукт, однако результат оказался посредственным. Несмотря на качественные материалы салона и плавность хода, дизайн модели напоминал бюджетную Corolla. Гибридная установка объемом 2,4 л выдавала 187 л.с. и обеспечивала расход топлива на уровне 6,7 л/100 км, но покупатели быстро потеряли интерес в пользу более мощных европейских конкурентов.

Компактный хэтчбек Lexus CT 200h (2011-2020) также не смог стать полноценным соперником для Audi A3. Имея под капотом всего 134 л.с., автомобиль разгонялся до 100 км/ч за долгие 10,5 с. Сочетание жесткой подвески с медленной динамикой сделало модель малопривлекательной для премиального сегмента, что привело к завершению ее продаж в Северной Америке задолго до финала производства.

Дизайнерские эксперименты

Lexus SC 430 (2001-2010) считается одним из самых противоречивых кабриолетов последних десятилетий. Хотя владельцы ценили надежный двигатель V8 мощностью 288 л.с., машина никогда не была настоящим спорткаром. Разгон до сотни занимал 5,8 с, однако отсутствие эмоционального звука выхлопа и специфическая внешность помешали рыночному успеху модели.

Читайте также:

Попытка создать трехрядный кроссовер Lexus RX L (2017-2022) путем простого удлинения кузова на 11 см также оказалась неудачной. Третий ряд сидений был практически непригодным для взрослых пассажиров из-за почти отсутствующего места для ног. Доступ к задним креслам требовал значительных усилий, что нивелировало преимущества семейного авто и заставило бренд заменить модель на более практичный Lexus TX.

Потерянные амбиции

Мощный седан Lexus IS F (2007-2014) должен был бросить вызов лидерам спортивного класса, получив 5-литровый V8 на 416 л.с. Автомобиль демонстрировал отличную надежность и стабильность, разгоняясь до сотни за 4,6 с. Однако консервативные покупатели не были готовы массово покупать японского конкурента BMW M3, из-за чего общие продажи составили лишь 11 000 единиц за семь лет.

Lexus GS (2011-2020) четвертого поколения был отличным драйверским седаном, но в конце проиграл конкуренцию кроссоверам. В то же время флагманский Lexus GS LS пятой генерации (2018-до сих пор) теряет позиции из-за отказа от традиционного V8. Даже с мощным турбированным V6 модель не выдерживает технологического соперничества с немецкими лимузинами и новыми игроками рынка.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли купить Lexus после 160 000 км пробега. Владельцы и эксперты сходятся во мнении, что при должном уходе средний автомобиль бренда может прослужить от 320 000 до 480 000 км.

Также механики назвали автомобили 2026 года, которые будут служить десятилетиями. Надлежащая инвестиция в проверенные временем технологии обеспечивает также высокую остаточную стоимость транспортного средства.