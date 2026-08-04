Сім вживаних авто за 7000 доларів, які знищать гаманець власника

BMW X5 E53 2005 року. Фото: biddershighway.com

Купівля солідного преміального автомобіля за 7000 доларів здається привабливою ідеєю лише до першого відвідування СТО. Багато машин на вторинному ринку приваблюють багатим оснащенням та зовнішнім виглядом, але приховують складні технічні дефекти. Ремонт таких моделей часто коштує половини їхньої ринкової вартості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал AutoMess.

Стабільні витрати

На сьомому місці опинився Opel Insignia A з дизелем 2.0 CDTI, де зношене кільце оливоприймача за 200 грн викликає масляне голодування та заклинювання мотора. Шосте місце посідає Peugeot 308 з бензиновим мотором 1.6 серії EP6, який розтягує ланцюг ГРМ до 80 000 км та споживає до 1,5 л мастила на 1000 км. П'яту сходинку займає Volkswagen Passat B6 з мотором 1.8 TSI, де невдала поршнева група призводить до капіталки вартістю від 1500 доларів, а робот DSG7 вимагає постійних витрат.

Четверту позицію займає кросовер Mazda CX-7 з турбомотором 2.3 DISI Turbo, який споживає від 18 до 25 л пального на 100 км у місті. Через детонацію та просідання форсунок у двигуні прогоряють поршні, а капітальний ремонт коштує до 2000 доларів. Додатковими проблемами є знос турбіни Q04, витік мастила з роздавальної коробки та слабкий опір кузова корозії.

Трійка лідерів

На третьому місці опинився Nissan Murano Z50 з мотором 3.5 V6 та варіатором Jatco. Погана якість пального руйнує каталізатори, пил від яких засмоктує в циліндри, викликаючи задири та масложер. Сам варіатор від легкого хетчбека не витримує крутного моменту важкого кросовера та згорає від перегріву, вимагаючи на ремонт близько 1500 доларів.

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Друге місце посідає Audi A6 C6 з мотором 3.2 FSI та варіатором Multitronic, де чотири ланцюги ГРМ знаходяться збоку салонної перегородки, а їхня заміна вимагає демонтажу мотора вартістю від 2000 доларів.

Очолює антирейтинг BMW X5 E53 з мотором V8 N62, який споживає до 30 л бензину на 100 км у місті, має проблемну пневмопідвіску, ламані дверні ручки та постійні витоки антифризу.

Раніше Новини.LIVE писали, чому українські водії остерігаються французьких авто з пробігом. Більшість аргументів проти цих машин ґрунтується на чужому досвіді, старих форумах або спогадах про автомобілі віком понад 15–20 років.

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